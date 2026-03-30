Líder partidista insta a Hanoi a mantener ritmo de trabajo y reforzar disciplina administrativa

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, pidió a las autoridades de Hanoi mantener el espíritu de trabajo decidido y el ritmo elevado de gestión para consolidar los avances logrados y promover un desarrollo más fuerte y sostenible de la capital.

La exhortación fue realizada durante una conferencia celebrada el 30 de marzo en Hanoi, en la que la delegación de inspección y supervisión número 10 del Buró Político y del Secretariado, encabezada por el propio secretario general, presentó el borrador del informe correspondiente a la primera fase de inspección y anunció el inicio de una segunda ronda de supervisión al Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi.

El encuentro contó con la participación del secretario del Comité partidista de Hanoi, Nguyen Duy Ngoc; el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Tran Duc Thang; la subjefa permanente de la Oficina del Comité Central del PCV, Nguyen Thi Thu Ha; el subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central, Ha Quoc Tri, además de miembros de la delegación de supervisión y representantes de organizaciones partidistas sujetas al proceso de inspección.

Según el informe presentado, la primera fase de supervisión se centró en evaluar la labor de liderazgo y dirección del Buró Ejecutivo del Comité partidista de Hanoi en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV y de la resolución de la Asamblea del Partido de la ciudad, en particular los programas de trabajo para todo el mandato.

Asimismo, se revisaron los preparativos para las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, así como los avances iniciales en la meta de crecimiento económico de dos dígitos, el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles y la aplicación de la Resolución 57 sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Durante su intervención, el secretario general To Lam destacó la conducción firme, cercana y metódica del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi, encabezado por Nguyen Duy Ngoc. A su juicio, la capital ha registrado cambios positivos en los últimos tiempos, no solo reflejados en resultados concretos, sino también en la consolidación de un nuevo impulso de trabajo y una mayor responsabilidad dentro de todo el sistema político.

Estos cambios, señaló, se observan desde el nivel municipal hasta las bases, con una transformación en la forma de pensar, en los métodos de trabajo y en el estilo de gestión de los cuadros y funcionarios, ahora más orientados a la eficacia y a los resultados. Esta dinámica ha contribuido a fortalecer el consenso social y la confianza de la población, creando condiciones favorables para una nueva etapa de desarrollo de la capital.

No obstante, el dirigente también advirtió sobre ciertas limitaciones detectadas durante el proceso de inspección. Aunque reconoció la existencia de factores objetivos, subrayó que las causas subjetivas son predominantes y deben corregirse con mayor determinación política y acciones más firmes.

De cara a la próxima etapa, To Lam instó al Buró Ejecutivo del Comité partidista de Hanoi a aplicar las conclusiones derivadas de la primera fase de supervisión y a corregir con prontitud las deficiencias señaladas. Al mismo tiempo, pidió a la capital continuar desempeñando un papel ejemplar en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, considerada una tarea transversal durante todo el mandato.

El líder partidista subrayó que la implementación de la resolución debe traducirse en acciones concretas vinculadas a programas, proyectos y tareas específicas, evaluadas a partir de resultados tangibles y del impacto real en la sociedad.

Asimismo, insistió en la necesidad de mantener un alto ritmo de trabajo, reforzar la disciplina administrativa y garantizar que todas las decisiones y políticas se ejecuten con mayor rapidez y eficacia. También destacó el papel de los responsables de los comités partidistas y de las instituciones, quienes deben actuar como motores del liderazgo, la cohesión y la responsabilidad en favor del interés común.

En paralelo, el secretario general llamó a fortalecer la construcción del Partido y del sistema político, reforzar los mecanismos de supervisión y control del poder, y continuar la lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas. Igualmente, instó a evaluar el primer año de funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles con el fin de identificar limitaciones y perfeccionar su operación.

En cuanto a la segunda fase de supervisión, informó que esta se centrará en tres ámbitos principales: el cumplimiento del objetivo de crecimiento económico de dos dígitos, el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles y la aplicación de la Resolución 57 sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional.

Finalmente, el dirigente subrayó que el proceso de supervisión debe desarrollarse con un enfoque constructivo y de acompañamiento, orientado a mejorar la eficacia de la gestión pública sin generar cargas innecesarias para las instituciones ni afectar su funcionamiento normal./.