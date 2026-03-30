Secretario general del PCV preside reunión de Comisión Militar Central

Hanoi (VNA)- La Comisión Militar Central celebró hoy una reunión para examinar y aprobar contenidos adicionales y ajustes al Programa de Acción destinado a implementar la Resolución de la XII Asamblea del Partido en el Ejército y la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



El secretario general del PCV, To Lam, también secretario de la mencionada Comisión, asistió y pronunció un discurso de orientación en el evento.



Durante la reunión, se revisaron y aprobaron los contenidos complementarios para perfeccionar el Programa de Acción de la Comisión Militar Central, así como otros asuntos relevantes.



La Comisión Militar Central ya emitió un Programa de Acción con objetivos, tareas y proyectos concretos para el período 2025-2030.



En particular, para 2026 se prevé la implementación de 82 tareas, proyectos y programas. Hasta la fecha, todo el Ejército ha puesto en marcha 50 de ellos, de los cuales 17 ya han sido completados y 33 se encuentran en ejecución conforme al calendario previsto. Los 32 restantes continuarán desplegándose a lo largo de 2026.



En su intervención, y en nombre de la Comisión Militar Central, To Lam elogió al Departamento General de Política por su iniciativa y proactividad en proponer ajustes y contenidos adicionales al Programa de Acción.



Para garantizar el cumplimiento exitoso de los objetivos, el secretario general expresó su acuerdo con el contenido del Programa de Acción, así como con los indicadores, tareas y proyectos específicos.



Asimismo, encargó al Comité Permanente de la Comisión Militar Central dirigir a los órganos competentes para que incorporen plenamente las opiniones de los delegados, perfeccionen los ajustes del programa y lo presenten al Subsecretario de la Comisión para su firma y posterior implementación.



El secretario general también solicitó a los comités partidistas subordinados a la Comisión Militar Central, así como al Comité del Partido del Mando de Hanoi, revisar, complementar y ajustar sus programas de acción para implementar las resoluciones de la Asamblea del Partido para el período 2025-2030, la XII Asamblea del Partido en el Ejército y del XIV Congreso Nacional del Partido./.

VNA