Vietnam y Francia impulsan nexos partidistas

París (VNA)- El embajador de Vietnam en París, Trinh Duc Hai, y Taylan Coskun, miembro del Buró Político del Partido Comunista Francés (PCF) a cargo de las relaciones con Vietnam, intercambiaron medidas para consolidar los nexos tradicionales de amistad y cooperación entre los Partidos de ambos países.



Durante el encuentro, efectuado el 30 de marzo en París, Duc Hai felicitó a Taylan Coskun por su reciente elección como miembro del Consejo Municipal de Montreuil y valoró los resultados del PCF en las elecciones locales de marzo de 2026. El embajador destacó que la reelección del secretario nacional del PCF, Fabien Roussel, desde la primera vuelta, junto con la victoria del partido en numerosas demarcaciones importantes, es una prueba del prestigio y el apoyo de los votantes hacia el PCF.



De cara al futuro, subrayó la necesidad de implementar eficazmente la declaración conjunta que eleva las relaciones bilaterales a la categoría de Asociación Estratégica Integral, dando prioridad a la cooperación en defensa y seguridad, transición energética e infraestructura de transporte. Asimismo, instó al PCF a continuar apoyando los esfuerzos para recopilar material histórico relacionado con el Presidente Ho Chi Minh y otros líderes vietnamitas veteranos durante su estancia en Francia.



Por su parte, Coskun reafirmó el firme compromiso del PCF con su larga amistad con el Partido Comunista y el pueblo de Vietnam, y se comprometió a profundizar aún más la solidaridad y la cooperación.



Añadió que el PCF se está preparando para su congreso nacional a principios de julio de 2026 y planeando intercambios de delegaciones para intensificar la colaboración entre ambos partidos. También apoyó una mayor coordinación en la investigación histórica, sugiriendo el establecimiento temprano de un mecanismo específico para garantizar su implementación efectiva./.

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