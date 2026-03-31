Vietnam y Grecia promueven cooperación laboral

Atenas (VNA)- Vietnam desea agilizar la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación laboral con Grecia, con el objetivo de establecer un marco jurídico claro para la colaboración y garantizar los derechos de los trabajadores de conformidad con las normas de ambos países, destacó la embajadora de Hanoi en Atenas, Pham Thi Thu Huong.



En una reunión celebrada el 30 de marzo con el ministro griego de Migración y Asilo, Athanasios Plevris, la diplomática también informó sobre el panorama general de la cooperación laboral de Vietnam, en particular su colaboración con socios europeos, incluida Grecia.



Las cifras oficiales muestran que cerca de 1.500 trabajadores vietnamitas están actualmente autorizados para laborar en Grecia, tanto en puestos temporales como de larga duración. Los empleadores griegos valoran positivamente la ética laboral, las habilidades y la adaptabilidad de los trabajadores vietnamitas, opiniones que se reforzaron en un taller de cooperación laboral entre ambos países, celebrado en Atenas en diciembre de 2025, al cual asistieron 130 representantes de agencias de contratación, grupos industriales y empresas.



Plevris afirmó que Grecia busca estrechar sus lazos laborales y formalizar acuerdos con países socios, incluido Vietnam, para facilitar la contratación legal de trabajadores extranjeros y satisfacer la creciente demanda de mano de obra para el crecimiento económico. Añadió que los trabajadores vietnamitas son reconocidos por su profesionalismo, diligencia y la mínima incidencia de problemas laborales.



Se espera que ambas partes reanuden las negociaciones para ultimar los términos de acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurídicos, a fin de allanar el camino para la pronta firma del memorando.



Se estima que Grecia necesita alrededor de 100.000 trabajadores extranjeros anualmente. Entre los principales países proveedores de la mano de obra se encuentran Rumania, Albania, Ucrania, Egipto, Pakistán, Bangladesh, India, Filipinas, Tailandia, Indonesia y Vietnam./.

VNA