Política

Vietnam y Grecia promueven cooperación laboral

Vietnam busca firmar acuerdo laboral con Grecia para proteger derechos de trabajadores y ampliar cooperación en empleo internacional.

Panorama de la reunión (Foto: VNA)
Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Atenas (VNA)- Vietnam desea agilizar la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación laboral con Grecia, con el objetivo de establecer un marco jurídico claro para la colaboración y garantizar los derechos de los trabajadores de conformidad con las normas de ambos países, destacó la embajadora de Hanoi en Atenas, Pham Thi Thu Huong.

En una reunión celebrada el 30 de marzo con el ministro griego de Migración y Asilo, Athanasios Plevris, la diplomática también informó sobre el panorama general de la cooperación laboral de Vietnam, en particular su colaboración con socios europeos, incluida Grecia.

Las cifras oficiales muestran que cerca de 1.500 trabajadores vietnamitas están actualmente autorizados para laborar en Grecia, tanto en puestos temporales como de larga duración. Los empleadores griegos valoran positivamente la ética laboral, las habilidades y la adaptabilidad de los trabajadores vietnamitas, opiniones que se reforzaron en un taller de cooperación laboral entre ambos países, celebrado en Atenas en diciembre de 2025, al cual asistieron 130 representantes de agencias de contratación, grupos industriales y empresas.

Plevris afirmó que Grecia busca estrechar sus lazos laborales y formalizar acuerdos con países socios, incluido Vietnam, para facilitar la contratación legal de trabajadores extranjeros y satisfacer la creciente demanda de mano de obra para el crecimiento económico. Añadió que los trabajadores vietnamitas son reconocidos por su profesionalismo, diligencia y la mínima incidencia de problemas laborales.

Se espera que ambas partes reanuden las negociaciones para ultimar los términos de acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurídicos, a fin de allanar el camino para la pronta firma del memorando.

Se estima que Grecia necesita alrededor de 100.000 trabajadores extranjeros anualmente. Entre los principales países proveedores de la mano de obra se encuentran Rumania, Albania, Ucrania, Egipto, Pakistán, Bangladesh, India, Filipinas, Tailandia, Indonesia y Vietnam./.

VNA
#Grecia #cooperación laboral #trabajadores vietnamitas
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El primer vicepresidente del Parlamento Helénico, Ioannis Plakiotakis, y Le Manh Hung, ministro interino de Industria y Comercio de Vietnam. (Fuente: Ministerio de Industria y Comercio)

Grecia ve a Vietnam como socio clave en Asia

Grecia considera a Vietnam un socio económico crucial en el Sudeste Asiático y un mercado importante para impulsar la cooperación, especialmente en las áreas de transporte, logística y exportaciones agrícolas.

Ver más

Le Quang Manh, secretario general y jefe de la Oficina de la Asamblea Nacional y titular de la Oficina del Consejo Electoral Nacional, presenta el informe final de las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles para 2026–2031. (Foto: VNA)

Éxito electoral reafirma la unidad nacional en Vietnam

Vietnam cierra las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares 2026–2031 con 76 millones de votantes, participación del 99,7%, avances en igualdad de género y diversidad étnica, reforzando la unidad nacional.

El secretario general del PCV, To Lam, habla en la reunión de la Comisión Militar Central. (Foto: VNA)

Secretario general del PCV preside reunión de Comisión Militar Central

La Comisión Militar Central celebró hoy una reunión para examinar y aprobar contenidos adicionales y ajustes al Programa de Acción destinado a implementar la Resolución de la XII Asamblea del Partido en el Ejército y la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

El primer ministro Pham Minh Chinh (derecha) y el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki. (Foto: VNA)

Premier vietnamita se réune con embajador de Japón

El primer ministro Pham Minh Chinh y el embajador Ito Naoki destacan el impulso de la inversión japonesa en Thanh Hoa, con proyectos clave como Nghi Son y nuevas oportunidades en energía y cadenas de suministro.

Cinco enfoques para el desarrollo de Hanoi en el próximo periodo

Cinco enfoques para el desarrollo de Hanoi en el próximo periodo

El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido, To Lam, firmó y promulgó la Resolución 02-NQ/TW del Buró Político sobre "Construir y desarrollar Hanoi en la nueva era". Con base en una evaluación de la situación actual de Hanoi en los últimos años, la Resolución establece cinco orientaciones de desarrollo para la capital en el próximo período.