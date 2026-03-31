Avanza revisión de informe de inspección sobre Comité partidista del Gobierno vietnamita

Hanoi (VNA) – El equipo de inspección N.° 26 del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró hoy una conferencia para revisar y aprobar el borrador del informe de inspección y supervisión sobre el Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno.



En la cita, el primer ministro Pham Minh Chinh, quien también se desempeña como secretario del Comité del PCV en el Gobierno, declaró que la instancia partidista, el Gobierno y el Primer Ministro han difundido cientos de documentos, incluyendo resoluciones, planes de acción, directivas y comunicados oficiales, para impulsar el estudio y la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, junto con los preparativos para la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031.



Se emitieron un total de 133 documentos para implementar la Directiva N.° 01-CT/TW sobre la investigación, el estudio, la divulgación y la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, en consonancia con las resoluciones estratégicas clave del Buró Político. Además, los órganos administrativos de todo el país llevaron a cabo una intensa labor, contribuyendo a la organización fluida y exitosa de la elección de diputados a los Consejos Populares en todos los niveles.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



El dirigente instó al equipo de inspección a mantener una estrecha coordinación con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido en el Gobierno para actualizar las cifras, perfeccionar el contenido y finalizar el informe, asegurando que refleje tanto el proceso de implementación como los resultados tangibles. Asimismo, solicitó recomendaciones adicionales para racionalizar la estructura organizativa y fortalecer la gestión de los miembros del Partido, en particular los que trabajan en empresas estatales.



En su conclusión de la reunión, Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido y del equipo de inspección N.° 26, reconoció el liderazgo proactivo y eficaz del Comité partidista del Gobierno en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV y en la organización de las elecciones de manera estructurada y decisiva.



Exhortó al equipo que incorporara las sugerencias, completara el informe y se preparara para la segunda fase de la inspección, que se centrará en el funcionamiento de las administraciones locales bajo el modelo de gobernanza de dos niveles, las soluciones para lograr un crecimiento superior al 10% en el período 2026-2030 y la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances decisivas en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional./.