Política

Avanza revisión de informe de inspección sobre Comité partidista del Gobierno vietnamita

El primer ministro Pham Minh Chinh destaca avances en implementación de resoluciones del PCV y preparativos electorales 2026-2031.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, interviene en la cita (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El equipo de inspección N.° 26 del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró hoy una conferencia para revisar y aprobar el borrador del informe de inspección y supervisión sobre el Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno.

En la cita, el primer ministro Pham Minh Chinh, quien también se desempeña como secretario del Comité del PCV en el Gobierno, declaró que la instancia partidista, el Gobierno y el Primer Ministro han difundido cientos de documentos, incluyendo resoluciones, planes de acción, directivas y comunicados oficiales, para impulsar el estudio y la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, junto con los preparativos para la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031.

Se emitieron un total de 133 documentos para implementar la Directiva N.° 01-CT/TW sobre la investigación, el estudio, la divulgación y la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, en consonancia con las resoluciones estratégicas clave del Buró Político. Además, los órganos administrativos de todo el país llevaron a cabo una intensa labor, contribuyendo a la organización fluida y exitosa de la elección de diputados a los Consejos Populares en todos los niveles.

vnanet-potal-thong-qua-du-thao-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-cua-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-doi-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-8674057.jpg
Panorama de la cita (Foto: VNA)


El dirigente instó al equipo de inspección a mantener una estrecha coordinación con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido en el Gobierno para actualizar las cifras, perfeccionar el contenido y finalizar el informe, asegurando que refleje tanto el proceso de implementación como los resultados tangibles. Asimismo, solicitó recomendaciones adicionales para racionalizar la estructura organizativa y fortalecer la gestión de los miembros del Partido, en particular los que trabajan en empresas estatales.

En su conclusión de la reunión, Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido y del equipo de inspección N.° 26, reconoció el liderazgo proactivo y eficaz del Comité partidista del Gobierno en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV y en la organización de las elecciones de manera estructurada y decisiva.

Exhortó al equipo que incorporara las sugerencias, completara el informe y se preparara para la segunda fase de la inspección, que se centrará en el funcionamiento de las administraciones locales bajo el modelo de gobernanza de dos niveles, las soluciones para lograr un crecimiento superior al 10% en el período 2026-2030 y la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances decisivas en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional./.

VNA
#Pham Minh Chinh #inspección #Resolución XIV Congreso #elecciones
Seguir VietnamPlus

Resoluciones en marcha

XIV Congreso Nacional del Partido

Elecciones Legislativas

Noticias relacionadas

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, encabeza la segunda sesión del año del Comité directivo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06 (Foto: VNA)

Vietnam urge a desarrollar ciencia-tecnología y promover transformación digital

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, encabezó hoy la segunda sesión del año del Comité directivo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06, destinado al desarrollo de aplicaciones para datos de población, identificación y autenticación electrónica.

Ver más

Le Quang Manh, secretario general y jefe de la Oficina de la Asamblea Nacional y titular de la Oficina del Consejo Electoral Nacional, presenta el informe final de las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles para 2026–2031. (Foto: VNA)

Éxito electoral reafirma la unidad nacional en Vietnam

Vietnam cierra las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares 2026–2031 con 76 millones de votantes, participación del 99,7%, avances en igualdad de género y diversidad étnica, reforzando la unidad nacional.

El secretario general del PCV, To Lam, habla en la reunión de la Comisión Militar Central. (Foto: VNA)

Secretario general del PCV preside reunión de Comisión Militar Central

La Comisión Militar Central celebró hoy una reunión para examinar y aprobar contenidos adicionales y ajustes al Programa de Acción destinado a implementar la Resolución de la XII Asamblea del Partido en el Ejército y la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

El primer ministro Pham Minh Chinh (derecha) y el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki. (Foto: VNA)

Premier vietnamita se réune con embajador de Japón

El primer ministro Pham Minh Chinh y el embajador Ito Naoki destacan el impulso de la inversión japonesa en Thanh Hoa, con proyectos clave como Nghi Son y nuevas oportunidades en energía y cadenas de suministro.

Cinco enfoques para el desarrollo de Hanoi en el próximo periodo

Cinco enfoques para el desarrollo de Hanoi en el próximo periodo

El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido, To Lam, firmó y promulgó la Resolución 02-NQ/TW del Buró Político sobre "Construir y desarrollar Hanoi en la nueva era". Con base en una evaluación de la situación actual de Hanoi en los últimos años, la Resolución establece cinco orientaciones de desarrollo para la capital en el próximo período.