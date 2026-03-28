Vietnam urge a desarrollar ciencia-tecnología y promover transformación digital

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, encabezó hoy la segunda sesión del año del Comité directivo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06, destinado al desarrollo de aplicaciones para datos de población, identificación y autenticación electrónica.



La reunión, celebrada de forma presencial en la sede del Gobierno y conectada por videoconferencia con las provincias y ciudades de todo el país, contó con la participación de los viceprimeros ministros Pham Thi Thanh Tra, Bui Thanh Son, Ho Duc Phoc y Nguyen Chi Dung, además de dirigentes de ministerios, agencias centrales, universidades, instituciones bancarias y empresas tecnológicas.



El jefe del Ejecutivo vietnamita explicó que esta segunda sesión anual tiene como objetivo revisar la implementación de las tareas asignadas en encuentros anteriores y establecer las soluciones necesarias para el futuro inmediato, siguiendo estrictamente las directrices del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, emitidas en la primera reunión de 2026 del Comité permanente del Comité directivo Central sobre esta materia.



Participantes en la segunda sesión del año del Comité directivo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06 (Foto: VNA)



El primer ministro subrayó la importancia de realizar un seguimiento exhaustivo sobre el desarrollo de las tecnologías centrales y estratégicas, así como la construcción y conexión de las bases de datos nacionales para garantizar un avance sólido y coordinado en todo el aparato administrativo.



Durante su intervención, Pham Minh Chinh exigió proponer soluciones de carácter disruptivo que permitan que los sectores de ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y el Proyecto 06 alcancen un crecimiento de dos dígitos, contribuyendo de manera directa a que el país logre sus objetivos de crecimiento económico general también de dos dígitos.



A pesar de los progresos realizados, el primer ministro señaló que la transformación digital, la reforma administrativa y la integración de datos aún presentan limitaciones que deben ser analizadas minuciosamente por cada ministerio, rama y localidad para extraer lecciones valiosas que puedan replicarse en todo el territorio nacional.



Al abordar el estado actual de los compromisos adquiridos, el primer ministro reveló que existen 77 tareas establecidas por el Comité directivo que ya han superado el plazo de entrega previsto, por lo que solicitó a los delegados una discusión franca y directa para identificar el origen de los retrasos, las dificultades específicas y los obstáculos persistentes.



El jefe del Gobierno fue enfático al demandar que se aclare quién debe asumir la responsabilidad por estos incumplimientos, instando a una mayor determinación en la ejecución de las políticas digitales y tecnológicas para evitar el estancamiento de los proyectos estratégicos, especialmente en lo que respecta a la interconectividad de datos entre las regiones y los ministerios sectoriales.



El Proyecto 06, pieza central de esta estrategia, consiste en el desarrollo de aplicaciones basadas en la base de datos de población, la identificación y la autenticación electrónica para impulsar la transformación digital nacional en el periodo 2022-2025, con una visión proyectada hacia el año 2030. Este esquema busca unificar la información de los ciudadanos en una plataforma digital segura que facilite los trámites administrativos, mejore la gestión social y reduzca la burocracia mediante el uso de identidades digitales validadas./.