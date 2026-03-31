Laos otorga la máxima prioridad al fortalecimiento de los lazos con Vietnam

Vientián (VNA) – Laos concede de manera constante gran importancia y la más alta prioridad al desarrollo de sus relaciones con Vietnam, afirmaron dirigentes laosianos en reuniones con el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, durante su visita de trabajo a este país.

En el marco de la visita, Manh Cuong, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), realizó visitas de cortesía y sostuvo encuentros con líderes laosianos, entre ellos Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL); Sisay Leudetmounsone, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del PPRL y presidenta de su Comisión de Organización; Bounleua Phandanouvong, miembro del Comité Central del PPRL y jefe de su Comisión de Relaciones Exteriores; y Thongsavanh Phomvihane, miembro del Comité Central del PPRL, viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores.

En estas reuniones, Manh Cuong transmitió cálidos saludos y mejores deseos de los líderes del Partido y del Estado de Vietnam a sus homólogos laosianos con motivo del festival tradicional Bunpimay (Año Nuevo).

Felicitó a Laos por sus recientes logros importantes, en particular el éxito del XII Congreso Nacional del PPRL y la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la X legislatura y a los Consejos Populares provinciales del quinto mandato.

Expresó su confianza en que el pueblo laosiano continuará implementando con éxito la resolución del congreso y el décimo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico.

Durante su reunión con Vilay, el funcionario vietnamita destacó que las relaciones Vietnam–Laos han seguido desarrollándose de manera positiva, con vínculos políticos cada vez más estrechos y de confianza, una cooperación reforzada en defensa y seguridad, y resultados prácticos en los ámbitos económico, comercial, de inversión, cultural y educativo. Ambas partes también han coordinado eficazmente la implementación de acuerdos de alto nivel y el impulso de proyectos conjuntos clave.

Reafirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y su Comité partidista continuarán coordinando estrechamente con sus homólogos laosianos para revisar la implementación de los acuerdos de alto nivel y los compromisos entre ministerios, sectores y organismos de ambos países. Subrayó la importancia de concretar los contenidos de la “cohesión estratégica” en las principales áreas de cooperación en el próximo período.

Por su parte, Vilay expresó su confianza en que la visita contribuirá a fortalecer aún más la cooperación entre los dos Partidos, Estados y pueblos de Vietnam y Laos. Reiteró que Laos siempre otorga la máxima prioridad a su relación con Vietnam y valora profundamente el apoyo sincero y eficaz de Vietnam.

Ambas partes acordaron continuar implementando de manera efectiva los acuerdos de alto nivel, mantener intercambios regulares y contactos de alto nivel, y reforzar la coordinación entre los órganos del Partido y del Estado, especialmente en la construcción del Partido y la formación de personal, al tiempo que impulsan la cooperación en sectores clave para profundizar aún más la relación especial Laos–Vietnam.

Sisay valoró altamente los resultados de la cooperación entre las dos Comisiones de Organización y expresó su esperanza de continuar la coordinación, los intercambios de delegaciones y el intercambio de experiencias en el trabajo de personal, especialmente en la planificación, formación y desarrollo de cuadros dirigentes a todos los niveles.

En la reunión con Bounleua, ambas partes acordaron fortalecer la coordinación en la asesoría estratégica a los líderes de alto nivel en materia de relaciones exteriores, mejorar el intercambio de información y experiencias en la investigación y previsión de los desarrollos regionales e internacionales, y aplicar eficazmente los acuerdos de cooperación firmados, especialmente en la formación de funcionarios dedicados a las relaciones exteriores del Partido.

En su encuentro con Thongsavanh, Manh Cuong transmitió las felicitaciones del ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, por su reciente nombramiento.

Thongsavanh reafirmó su compromiso de coordinar estrechamente con Vietnam para implementar eficazmente los acuerdos bilaterales, fortaleciendo aún más la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países en el nuevo contexto./.