Líder partidista destaca necesidad de eliminar cuellos de botella para impulsar el desarrollo

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, subrayó hoy la necesidad de evitar que los obstáculos institucionales frenen el desarrollo nacional, y llamó a intensificar los esfuerzos para traducir las políticas del Partido en legislación y acciones concretas.



El líder partidista hizo estas declaraciones al presidir en Hanoi una conferencia para revisar el borrador de informe de la primera ronda de inspección y supervisión, y lanzar la segunda fase de supervisión del Buró Político y el Secretariado sobre el Comité partidista de la Asamblea Nacional (AN).



Destacó el papel proactivo y decisivo del Comité partidista de la AN en la concreción de las directrices del Partido en planes de acción y programas específicos. Señaló que las actividades legislativas han seguido evolucionando de manera más sustantiva, con un cambio claro en la mentalidad legislativa orientado a eliminar obstáculos, liberar recursos para el desarrollo y garantizar el liderazgo integral del Partido.



Asimismo, elogió la exitosa organización de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026–2031.



Enfatizó que la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido debe seguir siendo una tarea constante y transversal durante todo el mandato. Instó a promover el espíritu del Congreso en todas las células del Partido y entre los cuadros, vinculándolo estrechamente con programas, planes y resultados de políticas concretas para asegurar un impacto tangible.



Haciendo hincapié en las expectativas del pueblo, exhortó a la Asamblea Nacional a transformar la confianza de los votantes en acciones concretas, incluyendo decisiones políticas acertadas, legislación de alta calidad y una supervisión eficaz.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man (izquierda), participa en la cita (Foto: VNA)



También pidió una preparación minuciosa para el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional, calificándolo como un evento clave que definirá las actividades del órgano legislativo durante todo el mandato y permitirá institucionalizar decisiones importantes adoptadas recientemente en la segunda reunión del Comité Central del Partido.



El dirigente también subrayó la importancia de renovar el pensamiento legislativo y perfeccionar el marco institucional conforme a la Resolución No. 66 del Buró Político, así como de fortalecer la construcción del Partido dentro de la Asamblea Nacional para garantizar integridad, disciplina y solidez.



En cuanto a la segunda ronda de inspección y supervisión, destacó el papel crucial de la calidad legislativa y de supervisión en el logro de objetivos de crecimiento económico de dos dígitos. Instó a realizar una revisión integral del sistema jurídico y a codificar oportunamente las resoluciones del Gobierno bajo la autoridad legislativa delegada.



Por su parte, el presidente del órgano legislativo, Tran Thanh Man, afirmó que el Comité partidista de la AN se centrará en organizar el primer período de sesiones de la XVI legislatura, completar las tareas posteriores a las elecciones y perfeccionar el marco jurídico en consonancia con las principales políticas del Partido, abordando de manera oportuna y eficaz las limitaciones identificadas./.