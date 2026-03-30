Startup vietnamita Hexa destaca en sector del cuidado personal en Francia

París (VNA) - En Francia, uno de los mercados más exigentes y consolidados de Europa en el ámbito del cuidado personal, la startup Hexa, fundada por una empresaria vietnamita, comienza a consolidar su presencia, especialmente en el cuidado y la protección de la salud de mujeres y niñas.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, Mai Bui, fundadora de Hexa, recordó los difíciles inicios de su trayectoria empresarial en Francia, marcados por barreras lingüísticas, diferencias culturales y un entorno empresarial altamente competitivo.



Sin embargo, gracias a la perseverancia, la autodisciplina y un constante espíritu de aprendizaje, logró ganarse gradualmente la confianza de sus socios, ampliar su red de contactos comerciales y construir una posición sólida en el mercado.



Hexa se ha centrado en el desarrollo de productos innovadores, priorizando la calidad por encima de la marca. Todos sus productos se fabrican en Francia y utilizan fórmulas únicas que incorporan compuestos habitualmente presentes en productos de cuidado de la piel, una apuesta poco común en el sector.



Tras sus primeros éxitos en el mercado francés, los productos de la empresa han comenzado a atraer la atención de socios internacionales, incluidos inversores y distribuidores de Estados Unidos. No obstante, Hexa mantiene un especial interés en el mercado vietnamita.



Actualmente, la empresa no solo se perfila como una prometedora startup en el ámbito de la salud y el cuidado personal, sino también como una historia inspiradora de una mujer vietnamita que se abrió camino en el extranjero, superó prejuicios y demostró su capacidad empresarial.



Según Mai Bui, el éxito no depende únicamente de los individuos, sino del trabajo colectivo en torno a una visión compartida. En este sentido, el equipo de Hexa está integrado por profesionales con amplia experiencia en el mercado francés, profundo conocimiento de la cultura empresarial local y una perspectiva estratégica a largo plazo.



De cara al futuro, la empresa continuará enfocándose en el desarrollo de productos de alta calidad que contribuyan a mejorar el conocimiento y el cuidado de la salud femenina, no solo en Francia y Vietnam, sino también en otros mercados internacionales./.

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