Filipinas propone un marco de la ASEAN para reforzar garantía del bienestar familiar

Hanoi (VNA) – El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) de Filipinas, que ejerce este año la presidencia de la Comunidad Sociocultural de la ASEAN (ASCC), ha propuesto un nuevo marco de cooperación destinado a fortalecer la protección de los derechos y el bienestar de las familias en la región.



La propuesta fue presentada durante la Conferencia y Taller en línea de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre la Red de Desarrollo Familiar el 13 de mayo.



En el evento, la subsecretaria del DSWD, Janet Armas, dio a conocer la Red de Desarrollo Familiar de la ASEAN (ASEAN FamNet), una iniciativa diseñada para mejorar la cooperación regional y empoderar a las familias mediante un enfoque inclusivo centrado en la familia.



Armas señaló que ASEAN FamNet está concebida como una plataforma regional para promover políticas, intercambiar experiencias y fortalecer la colaboración entre los Estados miembros de la ASEAN en materia de desarrollo familiar.



La iniciativa establece cuatro objetivos principales: promover la cooperación regional entre países de la ASEAN; desarrollar políticas y programas de bienestar sensibles a las familias; compartir investigaciones y buenas prácticas; y fortalecer la formulación de políticas basadas en evidencia sobre nuevas tendencias y problemas familiares.



El DSWD también ha identificado cinco prioridades estratégicas dentro del marco, entre ellas el fortalecimiento de la cohesión familiar y la calidad de vida, el apoyo a los padres en la era digital, la promoción del desarrollo juvenil y la participación social, la atención a desafíos sociales emergentes y el fortalecimiento de la toma de decisiones basada en datos mediante investigación y monitoreo.



Armas subrayó la necesidad de abordar los efectos de la rápida urbanización y la desigualdad económica en las familias, así como de desarrollar sistemas de protección social y salud más inclusivos que reflejen las estructuras familiares modernas, incluidas las familias monoparentales y no tradicionales.



El marco también destaca la importancia de dotar a los padres de habilidades digitales para proteger mejor a los niños en línea y gestionar el tiempo de pantalla de manera eficaz.



En cuanto al desarrollo juvenil, la iniciativa busca apoyar la transición de los jóvenes hacia la vida adulta mediante formación en liderazgo, desarrollo de habilidades para la vida y mayor adaptabilidad social.



El DSWD identificó la migración laboral, los cambios demográficos y el cambio climático como algunos de los desafíos más urgentes de la región. Armas señaló que los desastres naturales no solo dañan infraestructuras, sino que también alteran las estructuras familiares, por lo que es esencial integrar la perspectiva familiar en las políticas de reducción de riesgos de desastres y protección social.



Asimismo, los países de la ASEAN fueron instados a adaptar sus políticas al envejecimiento de la población, la disminución de las tasas de natalidad y el creciente número de familias transnacionales separadas por la migración./.

VNA