Sociedad

Inspeccionan y restauran monumentos conmemorativos a los mártires para la identificación por ADN

La provincia vietnamita de Tay Ninh acelera la restauración de cementerios de mártires y la toma de muestras de ADN para identificar restos de combatientes caídos y honrar a las familias de los desaparecidos.

El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Tay Ninh, Pham Tan Hoa (izquierda), junto con la delegación de trabajo, inspecciona y revisa la información de las tumbas de mártires aún no identificados en el Cementerio de Mártires de An Tinh (barrio de An Tinh, provincia de Tay Ninh). (Fuente: VNA)
El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Tay Ninh, Pham Tan Hoa (izquierda), junto con la delegación de trabajo, inspecciona y revisa la información de las tumbas de mártires aún no identificados en el Cementerio de Mártires de An Tinh (barrio de An Tinh, provincia de Tay Ninh). (Fuente: VNA)

Tay Ninh, Vietnam (VNA) – Una delegación encabezada por el vicepresidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité Directivo 515 de la provincia de Tay Ninh, Pham Tan Hoa, realizó el 19 de mayo una inspección del estado de los monumentos conmemorativos y tumbas de mártires en varios cementerios de la localidad, con vistas a su restauración, modernización y a la toma de muestras para pruebas de ADN destinadas a identificar restos de combatientes caídos.

La delegación visitó los cementerios de mártires de An Tịnh, Trang Bang y Duong Minh Chau, además de otros sitios conmemorativos. La inspección se centró en las áreas del cementerio, las estelas conmemorativas, monumentos, zonas de sepultura, así como en los sistemas eléctricos, de drenaje, áreas verdes y otras infraestructuras auxiliares.

Según el Comité Popular provincial de Tay Ninh, el objetivo de la revisión es evaluar integralmente el estado de las obras para diseñar planes de reparación y modernización de las estructuras deterioradas, garantizando un espacio solemne de homenaje con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947). Esta labor constituye además un paso preparatorio clave para la revisión y estandarización de la información de las tumbas de mártires, así como para la toma de muestras de restos aún no identificados con fines de análisis genético.

Tras las inspecciones, las entidades competentes elaborarán informes sobre el estado de las instalaciones y propondrán necesidades de reparación, renovación y embellecimiento. Asimismo, recomendarán medidas para optimizar la gestión de datos de las tumbas, la organización de la toma de muestras y las pruebas de ADN de manera sincronizada, científica y eficaz.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Pham Tan Hoa, instó a los organismos y autoridades locales a acelerar la elaboración de planes específicos de reparación y modernización para cada cementerio, garantizando solemnidad y sostenibilidad. Subrayó que el cuidado y la gestión de estos monumentos representan una expresión de la tradición nacional de gratitud y reconocimiento hacia quienes sacrificaron sus vidas por la patria.

Paralelamente a la restauración de los cementerios, Tay Ninh impulsa las tareas de búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires cuya información aún es incompleta.

El Comité Directivo 515 de la provincia reafirmó que continuará aplicando de manera profunda las directrices y políticas del Partido y del Estado relativas a la búsqueda, recuperación e identificación de restos de combatientes caídos, considerándolas una misión política de gran importancia para todo el sistema político.

De aquí a julio de 2027, la provincia aspira a localizar y recuperar alrededor de 600 restos de mártires y completar la toma de muestras de ADN de unas 18.290 tumbas sin identificar en los cementerios locales. En el período 2027-2030, continuará la recolección de muestras en aproximadamente 450 casos restantes.

De acuerdo con el Comité Directivo 515 de Tay Ninh, la toma de muestras de ADN y la comparación de datos poseen un profundo significado humanitario, ya que ayudarán a numerosas familias a reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos, además de contribuir a la implementación efectiva de las políticas de reconocimiento y gratitud hacia quienes sirvieron a la nación./.

VNA
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