Sociedad

Ofrecen viajes gratuitos a pobres en línea de metro Ben Thanh – Suoi Tien

El metro Ben Thanh–Suoi Tien ofrecerá desde junio viajes gratuitos mediante ATM solidarios para personas en situación difícil en Ciudad Ho Chi Minh.

Los pasajeros esperan el metro en la estación Thao Dien, en el barrio de An Khanh, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Los pasajeros esperan el metro en la estación Thao Dien, en el barrio de An Khanh, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La empresa de ferrocarril urbano número 1 de Ciudad de Ho Chi Minh anunció que el modelo de “ATM solidario” entrará en funcionamiento en las estaciones clave de la línea del metro Ben Thanh – Suoi Tien a partir del 5 de junio, ofreciendo viajes gratuitos a personas en situación difícil.

El programa es implementado conjuntamente por la Radio y Televisión de Ciudad de Ho Chi Minh (HTV) y la empresa HURC1, mediante la modalidad de conectar a donantes que financian previamente los boletos de metro para los ciudadanos necesitados.

Hasta la fecha, el programa ha recaudado boletos suficientes para ofrecer entre 500 y 1.000 viajes gratuitos diarios.

Los pasajeros podrán recibir boletos gratuitos en los quioscos “ATM solidario” ubicados en las estaciones Ben Thanh y de autobuses Suoi Tien, escaneando un código QR con su documento de identidad o mediante la aplicación VNeID. Cada persona puede recibir un boleto por vez, con un intervalo mínimo de 30 minutos para la siguiente entrega.

Según Le Minh Triet, el programa no solo apoya los viajes gratuitos, sino que también fomenta el espíritu de solidaridad y alienta el uso de transporte público ecológico.

Cao Anh Minh señaló que el “ATM solidario” continúa la iniciativa “Un corazón unido”, contribuyendo a construir una Ciudad de Ho Chi Minh más moderna, humana y solidaria.

La información del programa se actualizará a través de HTV y los canales oficiales de las estaciones./.​

VNA
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