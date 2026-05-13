Política

Efectúan homenaje póstumo a 158 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Las autoridades de la provincia sureña vietnamita de Tay Ninh, junto con las fuerzas armadas y la población local, celebraron hoy una solemne ceremonia de conmemoración y entierro de los restos de 158 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya, repatriados durante la segunda etapa de la fase XXV (temporada seca 2025-2026).

Efectúan homenaje póstumo a 158 mártires vietnamitas caídos en Camboya. (Foto: VNA)
Efectúan homenaje póstumo a 158 mártires vietnamitas caídos en Camboya. (Foto: VNA)

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia sureña vietnamita de Tay Ninh, junto con las fuerzas armadas y la población local, celebraron hoy una solemne ceremonia de conmemoración y entierro de los restos de 158 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya, repatriados durante la segunda etapa de la fase XXV (temporada seca 2025-2026).

El acto, celebrado en el Cementerio de Mártires Vinh Hung – Tan Hung, contó con la presencia del secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Tay Ninh, Nguyen Van Quyet, y el mayor general Tran Chi Tam, subcomisario político de la Región Militar 7, además de representantes del Comité Directivo Nacional 515 y numerosos ciudadanos que acudieron a rendir tributo.

En un ambiente de solemne respeto, los delegados ofrecieron incienso y flores, guardando un minuto de silencio en memoria de los combatientes que sacrificaron sus vidas por la causa de la liberación nacional, la protección de la patria y el cumplimiento de las nobles misiones internacionales. Los 158 restos sepultados en esta ocasión fueron localizados y recuperados por los equipos especializados K71 y K73 del Comando Militar de Tay Ninh en las provincias camboyanas de Battambang, Pailin, Siem Reap y Oddar Meanchey.

Durante el elogio fúnebre, el vicepresidente del Comité Popular de Tay Ninh, Pham Tan Hoa, expresó su profunda gratitud a los mártires. Recordó que hace más de 40 años, respondiendo al llamado del Frente de Solidaridad para la Salvación Nacional de Camboya, bajo la dirección del Partido y Estado, miles de soldados y expertos vietnamitas partieron para ayudar al pueblo vecino a escapar del genocidio de los Jemeres Rojos, contribuyendo al renacimiento y reconstrucción de esa nación.

“Ustedes son el símbolo brillante del heroísmo revolucionario, el noble espíritu internacional y la solidaridad inquebrantable entre Vietnam y Camboya”, destacó el funcionario, visiblemente conmovido al dar la bienvenida a los combatientes que regresan al suelo patrio tras décadas de permanecer en densos bosques y antiguos campos de batalla.

La búsqueda, recolección y repatriación de los restos de mártires es una tarea política de importancia sagrada que refleja la tradición nacional de “al beber agua, recordar su manantial”. Gracias a la estrecha coordinación entre las fuerzas de la Región Militar 7 y las autoridades camboyanas, este esfuerzo ha logrado resultados significativos a pesar de las dificultades del terreno, las inclemencias del tiempo y el riesgo de minas terrestres remanentes.

Con estos 158 nuevos hallazgos, el número total de restos recuperados en la presente etapa asciende a 322. Hasta la fecha, la provincia de Tay Ninh ha coordinado la repatriación de un total de 8.994 restos de mártires fallecidos en territorio camboyano, de los cuales 282 han sido plenamente identificados por su nombre y lugar de origen.

Previamente, el 12 de mayo, la provincia organizó una ceremonia de recepción de los restos en la frontera, reafirmando el compromiso del Estado de no dejar a ningún combatiente en tierras extranjeras y asegurar que descansen eternamente cerca del afecto de su pueblo./.

VNA
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