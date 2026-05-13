Hanoi (VNA) – El Gobierno de Vietnam emitió una nueva directiva orientada a intensificar la implementación de la Estrategia de Asuntos Étnicos hasta 2030, con visión hacia 2045, con el objetivo de elevar de manera integral la vida de las minorías étnicas y reducir las brechas de desarrollo en las zonas montañosas.



El viceprimer ministro Ho Quoc Dung, en representación del Ejecutivo, firmó la Directiva número 19/CT-TTg, la cual exige a los ministerios, sectores y localidades priorizar recursos para resolver asuntos urgentes relacionados con terrenos residenciales, viviendas, agua potable y desarrollo de infraestructura socioeconómica esencial para garantizar la estabilidad de estas comunidades.



El documento destaca que, gracias a las políticas implementadas en los últimos años, el panorama de las regiones habitadas por minorías étnicas ha experimentado transformaciones significativas. La tasa de pobreza en estas áreas ha disminuido a un ritmo superior al promedio nacional, fortaleciendo la confianza de la población en el liderazgo del Partido y el Estado, lo que contribuye directamente a la seguridad política y el orden social.



Impulsa Vietnam estrategia de asuntos étnicos hacia 2030 con visión a 2045. Foto ilustrativa: VNA



No obstante, el Gobierno reconoce que el desarrollo socioeconómico en estas zonas sigue siendo lento, con infraestructuras que aún no satisfacen las demandas actuales y una calidad educativa y de recursos humanos que requiere mejoras sustanciales.



Ante esta situación, la directiva insta a las autoridades de todos los niveles a profundizar en las directrices del Partido sobre el trabajo étnico en el nuevo contexto. Se subraya la necesidad de mejorar la eficiencia de la gestión estatal y fortalecer la inspección y supervisión en la aplicación de las políticas vigentes. El objetivo central es acelerar el progreso de los programas y proyectos en las zonas más difíciles y fronterizas, vinculando el crecimiento económico con la protección ambiental y la preservación del orden social, consolidando así el bloque de gran unidad nacional.



En cuanto a las tareas específicas, el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos asumirá el papel principal en la coordinación y el seguimiento de la estrategia, priorizando la resolución de carencias en tierras de producción y servicios básicos. Por su parte, el Ministerio de Finanzas gestionará la asignación de presupuestos estatales y la movilización de capitales legales para apoyar estas regiones.



En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Formación se enfocará en elevar la calidad de la capacitación de recursos humanos y estudiar la expansión de las escuelas secundarias en las zonas fronterizas para facilitar el acceso a la enseñanza superior.



Un objetivo ambicioso establecido en la directiva es que, para 2030, el cien por ciento de los hogares en zonas de minorías étnicas y montañosas cuente con acceso a la electricidad. Para ello, el Ministerio de Industria y Comercio deberá supervisar e impulsar las inversiones en el sistema eléctrico regional.



Paralelamente, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo trabajará en mecanismos específicos para la conservación y promoción de los valores culturales tradicionales, integrando los espacios de las aldeas étnicas con el desarrollo del turismo sostenible y comunitario, permitiendo que la población local se beneficie directamente de estas actividades.



En el ámbito de la defensa y seguridad, los Ministerios de Seguridad Pública y de Defensa fortalecerán las medidas para mantener la estabilidad política y luchar contra las fuerzas que intenten aprovechar cuestiones étnicas o religiosas para socavar el desarrollo del país.



Asimismo, se intensificará la cooperación internacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para atraer apoyo de socios extranjeros en proyectos de desarrollo para las minorías.



Las autoridades locales deben completar los planes de formación y uso de cuadros provenientes de minorías étnicas, asegurando una representación adecuada en el sistema político y fomentando el espíritu de autosuficiencia entre estas comunidades para un progreso duradero./.