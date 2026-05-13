Laos valora la cooperación con Vietnam en información y comunicación

​Vientiane (VNA) - En el marco de su visita de trabajo a Laos los días 12 y 13 de mayo, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Lam Thi Phuong Thanh, sostuvo reuniones con altos dirigentes laosianos, entre ellos el viceprimer ministro y titular de Educación y Deportes Thongsalit Mangnomek, el jefe de la Comisión de Propaganda del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) Khamphan Pheuiyavong, con el objetivo de impulsar la cooperación en información, comunicación y prensa entre ambos países.

Durante los encuentros, la parte laosiana valoró altamente la visita de la delegación vietnamita y afirmó que la cooperación en información y comunicación ha sido cada vez más sustantiva y eficaz, contribuyendo al fortalecimiento de la gran amistad especial Laos–Vietnam.

La ministra de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Lam Thi Phuong Thanh, sostiene reunión con altos dirigentes laosianos, entre ellos el viceprimer ministro y titular de Educación y Deportes Thongsalit Mangnomek (Fuente: VNA)

Los altos funcionarios laosianos subrayaron que, en el contexto de cambios complejos en la región y el mundo, la comunicación desempeña un papel clave en la estabilidad social, el desarrollo económico y el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Solicitaron a Vietnam continuar apoyando la formación de periodistas y editores, especialmente en comunicación digital y nuevas tecnologías.

En las conversaciones entre el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y la Comisión de Propaganda del Comité Central del PPRL, ambas partes acordaron intensificar el intercambio de delegaciones, compartir experiencias en gestión de prensa, formación profesional y coordinación en la difusión de eventos importantes de ambos países.

Firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el ámbito de la información para el período 2026–2030, con el fin de promover aún más la cooperación en prensa y comunicación entre Vietnam y Laos en el futuro./.

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