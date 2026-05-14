Política

Vietnam y Francia impulsan lazos de defensa

Vietnam y Francia impulsan la cooperación en defensa bajo su nueva Asociación Estratégica Integral.

El viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Truong Thang, recibe al embajador francés, Olivier Brochet. (Foto: qdnd.vn)
El viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Truong Thang, recibe al embajador francés, Olivier Brochet. (Foto: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) - El viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Truong Thang, expresó su satisfacción por los recientes avances en las relaciones con Francia, especialmente tras la elevación de los lazos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral, un paso que, según señaló, refleja la firme voluntad política de los dirigentes de ambos países de profundizar la cooperación en el futuro.

Durante una recepción celebrada el 13 de mayo en Hanoi para el embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet, el responsable militar afirmó que la cooperación en materia de defensa -uno de los pilares clave de la relación bilateral- ha experimentado un fortalecimiento sustancial y efectivo en los últimos años.

Según indicó, estos progresos se evidencian en el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente a nivel alto, así como en áreas como la industria de defensa, la formación y la participación en operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, en consonancia con los acuerdos alcanzados por los líderes y ministerios de Defensa de ambos países, además de los documentos de cooperación ya firmados.

Tras subrayar el amplio potencial para seguir ampliando la colaboración, el funcionario instó a ambas partes a ceñirse a las hojas de ruta y programas de cooperación anual ya acordados, con especial énfasis en los intercambios de alto nivel, la firma de nuevos acuerdos, y la expansión de la formación y la cooperación en seguridad marítima. Asimismo, expresó su esperanza de que el embajador Brochet contribuya a impulsar los vínculos de defensa hacia resultados más concretos y efectivos.

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Panorama de la cita (Foto: qdnd.vn)


Truong Thang también agradeció a Francia las becas otorgadas al Ministerio de Defensa de Vietnam para los cursos de formación profesional, idiomas y programas de corta duración. Manifestó su deseo de que el país europeo continúe con estas iniciativas y considere ampliar las plazas para formación universitaria y de posgrado en áreas de interés para Vietnam.

Asimismo, invitó a Francia a seguir enviando personal militar a cursos internacionales para oficiales de defensa, así como a programas de enseñanza del idioma vietnamita en el país.

El viceministro también extendió la invitación a los dirigentes del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia y a empresas del sector de defensa para participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre próximo en Hanoi.

En respuesta, el embajador Olivier Brochet reafirmó la voluntad de Francia de fortalecer los lazos de defensa con Vietnam, en línea con la Asociación Estratégica Integral y el entendimiento común entre los altos dirigentes de ambos países, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo.

Además, trasladó una invitación al Ministerio de Defensa de Vietnam para asistir a la feria Eurosatory de defensa terrestre y aérea, que se celebrará en Francia el próximo mes de junio./.

VNA
#Francia #cooperación en defensa #Asociación Estratégica Integral
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