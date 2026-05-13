Impulsan la transformación digital en labor de construcción del Partido

​Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, pidió hoy acelerar el desarrollo de una base de datos digital unificada para el sector de organización y construcción del Partido.

​Al presidir la primera reunión del Comité directivo para la transformación digital en este sector, el alto funcionario subrayó que los datos deben ser precisos, completos, actualizados continuamente, estandarizados y compartidos en todo el país.

​En la reunión se anunció la creación del comité directivo, integrado por 29 miembros y encabezado por Duy Ngoc.

​El comité tiene la tarea de dirigir y coordinar los esfuerzos de transformación digital en toda la Comisión de Organización y el sector de organización y construcción del Partido, garantizando la alineación con las reformas en liderazgo, asesoramiento, implementación y gobernanza basada en datos.

​También supervisará el desarrollo y la implementación del plan maestro de transformación digital del sector hasta 2030.

Además, el comité dirigirá el desarrollo de un sistema de base de datos a gran escala que abarque organizaciones del Partido, militantes, funcionarios, empleados públicos, estructuras organizativas, plantillas de personal, puestos de trabajo, formación, políticas de personal y protección política interna.

​Duy Ngoc instó a las provincias y ciudades a revisar los marcos jurídicos, los mecanismos de descentralización, las tareas asignadas y los procedimientos administrativos, garantizando al mismo tiempo la sincronización entre los sistemas de infraestructura locales y la plataforma central, incluidos equipos, soluciones de ciberseguridad y asignación de recursos.

Subrayó que la transformación digital debe ir de la mano con las reformas en liderazgo, gobernanza y gestión operativa.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, habla en la cita (Fuente: VNA)

Los departamentos, agencias, unidades y localidades, afirmó, deben considerar la transformación digital como una tarea política central y de largo plazo, y no como una campaña simbólica o una competencia por logros.

​Destacó que la seguridad de la información debe ser prioritaria desde el principio, y que los resultados tangibles y la eficiencia deben servir como criterios clave de evaluación.

​Cada tarea, señaló, debe contar con productos claramente definidos, personal responsable, plazos y criterios de evaluación, garantizando que los resultados puedan ser inspeccionados, aceptados, aplicados y medidos eficazmente.

​En cuanto a las prioridades clave, solicitó a todos los departamentos y unidades revisar integralmente los procedimientos profesionales bajo su gestión, identificar los flujos de trabajo prioritarios y definir contenidos de procesamiento, mecanismos de delegación y cronogramas de implementación.

Enfatizó la necesidad de simplificar los procedimientos engorrosos, intermedios y manuales, centrándose al mismo tiempo en la estandarización y depuración de datos como tareas fundamentales.

​Los datos, dijo, deben mantenerse activos y actualizados continuamente, dando prioridad a los conjuntos de datos utilizados y compartidos con mayor frecuencia.

​La oficina del comité recibió la tarea de coordinarse con las unidades pertinentes para revisar urgentemente el estado actual de la infraestructura, los dispositivos de usuario final, los sistemas de transmisión, las firmas digitales, las cuentas de usuario y la capacidad operativa. Sobre la base de esta evaluación, deberán proponerse planes prioritarios para atender primero las necesidades urgentes y garantizar operaciones estables, fluidas y seguras desde el nivel central hasta las bases.

​También subrayó la importancia de reforzar la capacitación, el apoyo a los usuarios y los cambios en los métodos de trabajo. Cada unidad, indicó, debe establecer su propio equipo de transformación digital compuesto por funcionarios con sólida experiencia profesional, pensamiento innovador y capacidad de apoyo, mientras que los líderes deben supervisar directamente el progreso y resolver los obstáculos mediante plataformas digitales.

​Asimismo, pidió gestionar y utilizar la inteligencia artificial (IA) basándose en los principios de seguridad, control y eficiencia. Señaló que la IA debe servir como herramienta de apoyo, mientras que las decisiones finales deben seguir siendo responsabilidad humana.

​Instó a los miembros del comité directivo a implementar eficazmente una campaña intensiva de 45 días destinada a eliminar los obstáculos en la transformación digital. Se espera que la campaña, que se desarrollará del 15 de mayo al 30 de junio, sirva como una fase decisiva de lanzamiento para abordar los obstáculos fundamentales, con revisiones semanales./.

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