Confianza digital: pilar del futuro financiero de Vietnam en la era de la IA

Hanoi (VNA) El Foro sobre la confianza digital en las finanzas 2026 (Forum Digital Trust in Finance 2026) se realizó hoy en Hanoi bajo el lema “Generar confianza en las finanzas digitales en la era de la inteligencia artificial”.



Al intervenir en el evento, el teniente general Pham The Tung, viceministro de Seguridad Pública, declaró que en Vietnam la transformación digital del sector financiero y bancario avanza a un ritmo rápido, lo que abre numerosas oportunidades para un crecimiento exponencial.



Sin embargo, es necesario reconocer con franqueza que el ritmo de crecimiento de la economía digital, especialmente en el sector financiero, no puede ser sostenible sin una base de confianza, apuntó.



La confianza en el entorno digital ya no es un factor emocional, sino que se ha convertido en un requisito indispensable para realizar transacciones y tomar decisiones financieras, señaló. Si los datos son el motor de la economía digital, la confianza se ve como la infraestructura blanda que determina la capacidad operativa de todo el sistema financiero, explicó.



En la era de la IA (inteligencia artificial), la cuestión de la confianza se enfrenta a desafíos completamente nuevos. Si bien antes los riesgos residían principalmente en el sistema tecnológico, actualmente se han desplazado significativamente hacia el factor humano, afectando directamente a los usuarios.

El teniente general Pham The Tung, viceministro de Seguridad Pública, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Los métodos fraudulentos son cada vez más sofisticados y organizados, y el apoyo de la tecnología de IA ha creado confianzas falsas que son muy difíciles de distinguir, lo que requiere un cambio en el acceso para garantizar la seguridad financiera digital, pasando de la defensa pasiva a la construcción proactiva de confianza, remarcó.



Un sistema financiero seguro no es solo un sistema sin riesgos, sino uno en el que los usuarios están verdaderamente protegidos, cuentan con la capacidad de identificar claramente los riesgos y reciben asistencia oportuna cuando surgen problemas, detalló.



De acuerdo con el funcionario, en el cumplimiento de las funciones y tareas del Ministerio de Seguridad Pública, especialmente la protección de la seguridad nacional en el ciberespacio, incluida la seguridad financiera digital, las unidades han identificado y combatido de forma proactiva los delitos financieros de alta tecnología, y han reforzado la cooperación internacional en la prevención y la lucha contra la delincuencia transfronteriza.



Se trata de un esfuerzo integral que requiere una estrecha coordinación entre las agencias gubernamentales, las instituciones financieras, las empresas tecnológicas y toda la sociedad, y, lo que es más importante, aumentar la concienciación y las habilidades del público, porque en muchos casos, las personas constituyen el eslabón más débil, pero también la primera línea de defensa de todo el sistema, evaluó.

El vicegobernador del Banco Estatal, Pham Tien Dung, en el evento. (Fuente: VNA)





Por lo tanto, instó a los organismos, organizaciones y empresas a trabajar juntos para construir un ecosistema financiero digital seguro, transparente y confiable, sentando así las bases para un crecimiento económico rápido y sostenible en la nueva etapa del desarrollo del país.



Al respecto, el vicegobernador del Banco Estatal, Pham Tien Dung, dijo que en la era de la IA, la confianza no es solo una percepción del cliente, sino que debe considerarse una infraestructura estratégica de la economía digital, construida y protegida por instituciones, tecnología, gestión de riesgos y coordinación interdisciplinaria.



La inteligencia artificial está abriendo enormes oportunidades para el sector bancario. La IA ayuda a mejorar la eficiencia operativa, automatizar procesos, personalizar servicios, evaluar la solvencia crediticia, brindar atención al cliente, detectar transacciones inusuales, prevenir el fraude y combatir el lavado de dinero.



La IA, sin embargo, también genera nuevos riesgos, como los deepfakes (tecnología basada en IA que crea productos de audio, imágenes y vídeo que imitan objetos de la vida real con gran precisión), el fraude personalizado, la suplantación de identidad y el riesgo de automatizar decisiones que tienen un impacto significativo en los clientes si no se controlan adecuadamente.



Esto exige proteger no solo el sistema, sino también a los usuarios; no solo defenderse dentro de las organizaciones individuales, sino formar un escudo común para todo el ecosistema; entre otros aspectos relativos.



Proteger la confianza financiera digital no puede ser responsabilidad exclusiva de los bancos, las empresas de valores, las billeteras electrónicas o las plataformas tecnológicas; debe ser una responsabilidad compartida de todo el ecosistema, precisó Tien Dung.



Mientras tanto, Nguyen Duc Chi, viceministro de Finanzas, argumentó que la inteligencia artificial está generando un impulso positivo que exige la creación continua de iniciativas innovadoras para alcanzar los objetivos de innovación y garantizar un crecimiento seguro y sostenible.



Este encuentro es una buena ocasión para que todas las partes comprendan y compartan experiencias e iniciativas en aras de construir un entorno financiero digital seguro, sostenible y confiable, valoró.



En el encuentro, los asistentes se centraron en aclarar el papel de la confianza digital en el crecimiento financiero sostenible, especialmente cuando la inteligencia artificial está reestructurando el funcionamiento de los mercados, la forma en que las instituciones financieras toman decisiones y el acceso de los a los servicios financieros./.