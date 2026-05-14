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Intel expande operaciones de semiconductores en Vietnam

Intel Corporation, mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, ha traslado una parte de su línea de producción desde Costa Rica al Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, como parte de su estrategia global de reestructuración de la fabricación destinada a optimizar la eficiencia y mejorar la competitividad.

La fábrica Intel Products Vietnam (IPV) en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)
La fábrica Intel Products Vietnam (IPV) en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

​Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Intel Corporation, mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, ha traslado una parte de su línea de producción desde Costa Rica al Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, como parte de su estrategia global de reestructuración de la fabricación destinada a optimizar la eficiencia y mejorar la competitividad.

La fábrica Intel Products Vietnam (IPV) en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (SHTP) es actualmente la mayor instalación de ensamblaje y prueba de chips del sistema global del grupo estadounidense. La planta comenzó a operar en 2010 con una inversión inicial de mil millones de dólares y desempeña un papel crucial en la cadena de suministro de semiconductores de la empresa.

​El valor de las exportaciones de IPV ha ido en constante aumento, pasando de 10,3 mil millones de dólares en 2023 a 11,6 mil millones de dólares en 2025. Se prevé que en 2026 esta cifra alcance los 14,6 mil millones de dólares, lo que supone un incremento de aproximadamente el 25% con respecto al año anterior.

​El traslado al respecto pretende ampliar las operaciones de Intel en Vietnam, además, contribuye a impulsar el desarrollo de la industria nacional de semiconductores del país anfitrión.

Se trata también de una buena oportunidad para que la nación indochina participe más profundamente en la cadena del valor de tecnología global.

Además de la fabricación, Intel ha participado en la formación de personal especializado en semiconductores. Con anterioridad, el grupo firmó en abril pasado un acuerdo de cooperación en materias de capacitación, investigación y desarrollo con la Alianza de Investigación y Formación de Recursos Humanos para la Electrónica y los Semiconductores (ARTSeMi) y la Universidad de Ciencias (Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh), con el objetivo de formar a aproximadamente 300 profesores titulares en el campo de los semiconductores.

​Por otro lado, ha entregado 31 dispositivos de ensamblaje y prueba de chips al Centro de Capacitación SHTP y a la Universidad Nacional de Hanoi para apoyar la capacitación, la investigación y el trabajo práctico en el campo del empaquetado y las pruebas de chips./.

VNA
#Intel #producción #Vietnam #estrategia
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