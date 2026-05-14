Ciudad Ho Chi Minh acelera inversión digital para captar capitales de alta tecnología

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh intensifica las inversiones en infraestructura digital y despliega mecanismos especiales para atraer proyectos de alta tecnología en áreas estratégicas como datos, inteligencia artificial (IA), semiconductores, biotecnología y nuevas energías.

​La estrategia apunta a consolidar un ecosistema tecnológico de gran escala y fortalecer el atractivo de la urbe para empresas nacionales y extranjeras.

​De acuerdo con el Departamento municipal de Ciencia y Tecnología, en 2026 la metrópolis continuará ampliando la cobertura de la red 5G hasta alcanzar entre el 70% y el 80% de la población, además de desarrollar infraestructura para el internet de las cosas (IoT), sistemas de cámaras inteligentes y proyectos vinculados a ciudades inteligentes. Paralelamente, potenciará el aprovechamiento de infraestructuras existentes, como el Parque de Alta Tecnología, y avanzará en la creación de nuevas zonas tecnológicas digitales para captar inversiones y construir una moderna arquitectura de datos urbanos.

​La ciudad también impulsa políticas específicas para atraer empresas tecnológicas, especialmente en los sectores de centros de datos, semiconductores, inteligencia artificial, energía y nuevas tecnologías. Entre las medidas destacan los mecanismos piloto de políticas públicas (sandbox), el respaldo a emprendimientos innovadores y la promoción de modelos de cooperación empresarial orientados a resolver desafíos urbanos.

​En este contexto, las autoridades locales acordaron recientemente apoyar a la empresa Real-Time Robotics Vietnam en el acceso a un financiamiento de 200 mil millones de dong (7,6 millones de dólares) destinado a la construcción de una planta de fabricación de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en el Parque de Alta Tecnología de la urbe. La compañía ha logrado nacionalizar cerca del 95% de sus productos, desde el diseño estructural hasta los sistemas electrónicos, el software de control y las plataformas de análisis de datos.

Robots apoyan las labores de gestión en la administración pública en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Las autoridades del sector científico y tecnológico subrayaron que 2026 será un año decisivo para acelerar la aplicación de la ciencia, la innovación y la transformación digital, con el objetivo de generar productos concretos que contribuyan directamente a la meta de crecimiento económico de dos dígitos. La estrategia prioriza a las empresas como eje central y promueve la comercialización de los resultados de investigación.

​Gracias a estas políticas y al fortalecimiento de la infraestructura, Ciudad Ho Chi Minh ha atraído recientemente una serie de proyectos de gran escala en el ámbito tecnológico. La administración municipal otorgó certificados de inversión a cuatro proyectos estratégicos en el Parque de Alta Tecnología, con un capital total superior a 1,23 mil millones de dólares, enfocados en infraestructura de datos, tecnología biomédica y producción electrónica inteligente.

​Entre las iniciativas más relevantes destacan dos grandes centros de datos con inversiones cercanas a mil millones de dólares. El primero corresponde al Centro de Datos Evolution DC VN HCMC, impulsado por un consorcio de inversionistas de Singapur con un capital de 508,78 millones de dólares. El segundo es el complejo de megacentros de datos STARMASON, con una inversión de 480,26 millones de dólares. Los inversionistas consideran que estos proyectos no solo fortalecerán la infraestructura digital, sino que también crearán bases sólidas para el crecimiento de la economía digital de la ciudad en los próximos años.

​Por otra parte, el proyecto Centro de Alta Tecnología Tam Anh, con una inversión de 160 millones de dólares, se centrará en la investigación y aplicación de biotecnología y tecnología biomédica avanzada. La iniciativa aspira a ampliar la cooperación internacional en ámbitos como vacunas, diagnóstico y tratamientos de alta tecnología.

​Con el propósito de sostener esta estrategia de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh destinó más de 12,7 billones de dong (casi 482 millones de dólares) al sector de ciencia y tecnología en el presupuesto de 2026. Estos recursos servirán como base para impulsar la infraestructura digital, la innovación y los sectores tecnológicos estratégicos, consolidando así un entorno favorable para inversiones tecnológicas de largo plazo.

​Según la Junta de Administración del Parque de Alta Tecnología, los nuevos proyectos continúan confirmando el fuerte atractivo de Ciudad Ho Chi Minh para las empresas tecnológicas, especialmente en sectores como inteligencia artificial, semiconductores, energía e infraestructura digital. Hasta la fecha, el valor acumulado de la producción de alta tecnología en esta zona supera los 203,3 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzan más de 185,2 mil millones de dólares./.