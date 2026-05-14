Vietnam avanza en la certificación del “Arroz Verde” de bajas emisiones

Can Tho, Vietnam (VNA) - La Asociación de la Industria Arrocera de Vietnam (VIETRISA), en coordinación con el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI), organizó recientemente en la ciudad sureña de Can Tho un seminario para evaluar el cumplimiento de los procesos de cultivo de arroz en el marco del proyecto “Desarrollo sostenible de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones vinculado al crecimiento verde en el Delta del Mekong hasta 2030”.



La iniciativa es considerada un paso importante para construir un sistema transparente de datos y sentar las bases para la certificación de la marca “Arroz Verde de Vietnam de bajas emisiones”, contribuyendo a mejorar la competitividad del arroz vietnamita en el mercado internacional.



Durante el período 2024-2025, las localidades del Delta del Mekong implementan procesos técnicos de cultivo de arroz de alta calidad y bajas emisiones, siguiendo las orientaciones del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En Can Tho, el modelo se aplica de manera piloto en 11 cooperativas con apoyo técnico del IRRI mediante la herramienta digital ViRiCert.



Según el profesor asociado y doctor Nguyen Van Hung, especialista del IRRI, ViRiCert establece un sistema de evaluación basado en 10 etapas clave del proceso de producción de arroz sostenible, incluyendo la gestión del agua, la siembra, la fertilización, el control de plagas, la cosecha y el tratamiento de la paja. Cada etapa recibe una puntuación de 0 a 3 según el nivel de cumplimiento de las buenas prácticas.



Dos criterios obligatorios para alcanzar la certificación son realizar el drenaje del agua en el campo entre una y dos veces durante el ciclo de cultivo, con una duración mínima de tres días cada vez, y no quemar la paja tras la cosecha. Estas medidas son consideradas altamente eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente.



El sistema de evaluación se divide en tres niveles. El Nivel 0 corresponde a quienes aún no cumplen los requisitos mínimos. El Nivel 1 reconoce la producción orientada hacia prácticas verdes y de bajas emisiones, con al menos 50% de cumplimiento y la aplicación de los criterios obligatorios. El Nivel 2, denominado “Cumplimiento del proceso Arroz Verde de Vietnam de bajas emisiones”, exige más de 75% de cumplimiento junto con requisitos técnicos más estrictos.



Para las cooperativas, la evaluación se basa en el porcentaje de superficie cultivada que cumple los estándares, y no en el número de miembros. Una cooperativa obtiene el Nivel 2 cuando más del 75% de las áreas cultivadas satisfacen los criterios establecidos.



Actualmente, Can Tho implementa el proyecto del millón de hectáreas en 64 comunas y distritos, con más de 170.800 hectáreas y la participación de 171 cooperativas y grupos de producción.



Los resultados preliminares de evaluación en unos 400 agricultores muestran un nivel de cumplimiento relativamente positivo: 48% alcanzó el Nivel 2 y 40% el Nivel 1. Sin embargo, algunos agricultores aún no cumplen los requisitos debido a la falta de drenaje intermedio o a la persistencia de la quema de paja.



Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Can Tho, el uso de herramientas digitales mejora la confiabilidad de los datos de producción, facilita la gestión y promueve un cambio de mentalidad hacia una agricultura más sostenible.



En el seminario, representantes de organismos públicos, empresas y cooperativas debatieron la necesidad de perfeccionar los criterios de evaluación y estandarizar los datos de producción para avanzar en la certificación de la marca “Arroz Verde de Vietnam de bajas emisiones”. VIETRISA destacó que esta certificación no solo tiene valor comercial, sino que también representa el compromiso del sector arrocero vietnamita con el desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental.



En esta ocasión, los organizadores entregaron certificados de cumplimiento a cooperativas de Can Tho que alcanzaron los requisitos establecidos, sentando las bases para la construcción de una identidad de marca para el arroz vietnamita de bajas emisiones./.

VNA