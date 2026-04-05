Vietnam garantiza producción y exportación de arroz según evolución del mercado

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam informó hoy que está coordinando con otros ministerios y sectores la implementación de soluciones integrales para garantizar la producción y exportación de arroz en consonancia con la evolución del mercado, al tiempo que se apoya a agricultores y empresas en la compra del grano.



Durante una conferencia de prensa del Gobierno correspondiente a marzo de 2026, el viceministro Phung Duc Tien señaló que la superficie dedicada al cultivo de arroz se sitúa actualmente en 3,1 millones de hectáreas. En 2025, la producción alcanzó 43,5 millones de toneladas de arroz con cáscara; en los tres primeros meses de 2026 llegó a 3,64 millones de toneladas, lo que supone una caída del 5,5%.



En cuanto a su utilización, alrededor de 14 millones de toneladas se destinan al consumo de 100 millones de habitantes y aproximadamente 20 millones de turistas; entre 7 y 9 millones de toneladas a su procesamiento; y el resto a reservas, alimentación animal y semillas. En 2025, las exportaciones alcanzaron 7,9 millones de toneladas, con ingresos superiores a 4,7 mil millones de dólares.



Ante el impacto de la situación en Medio Oriente, el aumento de los costos de insumos y la caída de los precios del arroz en comparación con 2023, el Ministerio ha asesorado al Gobierno para la promulgación de la Directiva 21/CT-TTg y ha desplegado activamente múltiples soluciones.



Entre ellas, destaca el énfasis en mejorar la calidad de las variedades de arroz (actualmente entre el 85% y el 89% corresponde a variedades de alta calidad), impulsar la investigación científica y desarrollar variedades de ciclo corto, alto rendimiento y calidad superior para aumentar la competitividad de las exportaciones.



Paralelamente, el Ministerio promueve la construcción de bases de datos y la transformación digital; implementa el proyecto de desarrollo de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones, orientado a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 conforme a los compromisos internacionales. Asimismo, los procesos de cultivo se están ajustando para reducir costos, aumentar el uso de fertilizantes orgánicos y limitar los insumos químicos.



En materia de regulación de la producción, el sector presta especial atención a la escalonación de las cosechas y al almacenamiento de insumos agrícolas para evitar subidas de precios en temporada de siembra y caídas durante las cosechas simultáneas; en 2024 se liberaron reservas de semillas de arroz en tres ocasiones.



Al mismo tiempo, se refuerzan las soluciones técnicas como la prevención de enfermedades, el perfeccionamiento de los sistemas de riego y el uso eficiente de insumos para reducir costos y mejorar la calidad.



Las localidades han aplicado activamente la Directiva 21, fortaleciendo los vínculos con las empresas en la compra, almacenamiento y procesamiento profundo, y avanzando gradualmente hacia la formación de un ecosistema arrocero sostenible.



En el primer trimestre de 2026 el sector agrícola registró un crecimiento del 3,58%; la producción de arroz alcanzó 3,64 millones de toneladas; la ganadería 2,28 millones de toneladas de carne (un aumento del 4,9%); la acuicultura 2,7 millones de toneladas (un incremento del 3,3%); y la silvicultura 12 millones de metros cúbicos de madera (más del 3% de crecimiento). El valor de las exportaciones ascendió a 16.690 millones de dólares (un aumento del 5,9%), con un superávit comercial de 4.780 millones de dólares (un incremento del 12%)./.

VNA