Vietnam impulsa sinergia entre sector de IED y empresas nacionales

Hanoi (VNA) - Vietnam refuerza su estrategia para promover una mayor conexión entre la inversión extranjera directa (IED) y el sector empresarial nacional como parte de su modelo de crecimiento, durante una reunión de trabajo celebrada hoy en Hanoi entre autoridades del Partido, ministerios, asociaciones empresariales y compañías nacionales y extranjeras, en el marco del Foro “Puente para el desarrollo de Vietnam 2026”.



Durante el encuentro, el miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Thanh Nghi, destacó que el XIV Congreso del Partido ha fijado como objetivo que Vietnam se convierta en 2030 en un país en desarrollo con industria moderna y renta media alta, y en 2045 en una nación desarrollada y de altos ingresos. Para alcanzar estas metas, subrayó la necesidad de movilizar y liberar de manera eficiente todos los recursos, combinando de forma estrecha los factores internos y externos, con los recursos internos como base decisiva y los externos como apoyo relevante.



Tras 40 años de Renovación (Doi Moi), la IED se ha consolidado como un componente esencial de la economía vietnamita, con aportes significativos al crecimiento, las exportaciones, la reestructuración económica, la creación de empleo y la integración internacional. En un contexto global marcado por la competencia estratégica entre grandes potencias, la reconfiguración de las cadenas de suministro y el avance acelerado de la transformación digital, la transición verde, la inteligencia artificial, los semiconductores y la economía de datos, Vietnam enfrenta tanto nuevas oportunidades como mayores exigencias en su estrategia de atracción y aprovechamiento de la IED.



El dirigente reiteró la postura constante del Partido y del Estado de considerar la IED, junto con el sector estatal y el privado, como pilares fundamentales de la economía nacional, en una relación de complementariedad dentro del nuevo modelo de crecimiento. Este enfoque se refleja en nuevas resoluciones en preparación, así como en documentos recientes como la Resolución 68-NQ/TW sobre la economía privada y la Resolución 79-NQ/TW sobre la economía estatal.



Asimismo, la Conclusión 18-KL/TW, emitida el 2 de abril de 2026, subraya la necesidad de movilizar, desbloquear y liberar rápidamente todos los recursos para alcanzar un crecimiento de dos dígitos, incluyendo los provenientes de la IED. En este sentido, se plantea una reforma de la política de atracción de inversiones, pasando del énfasis en incentivos fiscales hacia mecanismos basados en resultados, con mayor impulso a la transferencia tecnológica y a la conexión entre empresas extranjeras y vietnamitas.



En esta línea, Vietnam alienta a los inversores extranjeros a ampliar sus inversiones a largo plazo, especialmente en sectores de alta tecnología, innovación, centros de investigación y desarrollo, formación de recursos humanos, energías verdes y economía digital. Al mismo tiempo, se promueve una mayor cooperación con empresas locales para facilitar su integración en las cadenas globales de valor, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento del capital humano.



De forma paralela, se insta a las empresas vietnamitas a mejorar su capacidad de gestión, nivel tecnológico, estándares de producción y competitividad, con el objetivo de integrarse de manera más efectiva en las redes productivas internacionales vinculadas a la IED.



Las autoridades, ministerios y gobiernos locales también fueron llamados a continuar renovando profundamente su enfoque de gestión, pasando de “administrar” a “acompañar, crear y servir”, tomando la eficiencia empresarial como criterio central de reforma y avanzando hacia un entorno de inversión transparente, estable, competitivo y predecible.



En la misma jornada, representantes empresariales y expertos nacionales e internacionales debatieron sobre las nuevas políticas de Vietnam, las tendencias de la IED de nueva generación y las oportunidades del país para atraer capital de alta calidad en sectores como semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos, energías renovables, logística inteligente y finanzas internacionales.



Los participantes coincidieron en la necesidad de seguir mejorando el marco institucional, la infraestructura energética, logística y digital, así como la calidad del capital humano y la estabilidad de las políticas. También destacaron la importancia de fortalecer la vinculación entre la IED y las empresas nacionales, aumentar el contenido local, promover la transferencia tecnológica y desarrollar la industria auxiliar.



Finalmente, se abordaron medidas concretas para simplificar procedimientos administrativos, resolver cuestiones como la devolución del impuesto al valor añadido y facilitar las operaciones de inversión extranjera, con el objetivo de mejorar el entorno de negocios y apoyar el crecimiento económico de Vietnam./.

VNA