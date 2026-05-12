Empresas vietnamitas se expanden al mercado internacional

​

Hanoi (VNA) - En 2025, la inversión total de Vietnam en el extranjero alcanzó más de 1,36 mil millones de USD, un aumento del 88,7% respecto al año anterior. En los primeros cuatro meses de 2026, la inversión en el extranjero llegó a 713,9 millones de USD, 2,3 veces más que en el mismo período.

Tras 20 años de inversión internacional, las marcas del Grupo vietnamita de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel están presente en 16 países, generando ingresos superiores a 3 mil millones de USD al año y manteniendo un crecimiento del 20% de manera continua.

En sus 10 mercados de telecomunicaciones, Viettel lidera en 7 y ha implementado 5G en Laos, Camboya, Timor Leste, Burundi y Tanzania. La empresa está transformando su modelo de “inversión en el extranjero” hacia una estrategia global (Go Global 2.0), basada en cuatro pilares: consolidación de telecomunicaciones tradicionales, expansión de servicios digitales, exploración de nuevos negocios y expansión hacia mercados potenciales.

Los mercados de Timor Leste, Tanzania, Burundi y Camboya han recibido nuevas frecuencias, facilitando la infraestructura tecnológica. Viettel inauguró servicios de logística en Laos y planea expandir sus actividades en Camboya y Myanmar. En el ámbito digital y financiero, Viettel estableció NatTransfer en Haití para servicios de remesas, y busca oportunidades de inversión en República Dominicana, Panamá y Ecuador.

Mientras tanto, el Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT) también apunta al mercado internacional mediante tecnología de Inteligencia Artificial (IA), creando VNPT AI con el objetivo de liderar la investigación y desarrollo de modelos de IA.

VNPT AI se centra en desarrollar un ecosistema de IA y llevar productos a mercados como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, buscando convertirse en la marca líder de IA en Vietnam y ser un motor de desarrollo a largo plazo.

Recientemente, el Primer Ministro de Vietnam aprobó el Programa “Go Global” 2026-2030, subrayando que el sector privado es la fuerza principal para expandirse internacionalmente. El programa busca aumentar la presencia integral y sostenible de las empresas vietnamitas mediante inversión, negocios internacionales e integración en cadenas de suministro globales.

La iniciativa establece cinco tareas: crear un marco institucional transparente y favorable; fortalecer información y capacidades para internacionalización; fomentar inversión internacional, especialmente M&A; promover participación en cadenas de suministro y valor global; y facilitar el comercio digital transfronterizo basado en tecnología, datos e innovación.

El Ministerio de Industria y Comercio apoyará a las empresas mediante capacitación, asesoría e información sobre estrategias de inversión y gestión internacional. Además, promoverá la exportación en línea, ayudando a las pequeñas y medianas empresas a acceder al mercado global a menor costo.​

Para 2030, Vietnam espera formar al menos 20 grandes empresas en sectores estratégicos, logrando una verdadera expansión global con sus propios productos, conocimientos y marca./.

​