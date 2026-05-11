Agricultura vietnamita: Adaptación y tecnología impulsan resultados positivos en 2026

Hanoi (VNA)- Durante los primeros cuatro meses de 2026, a pesar de las dificultades derivadas de las condiciones climáticas extremas, el aumento de los costos de los insumos y la volatilidad del mercado, el sector agrícola de Vietnam logró mantener la estabilidad y aumentar gradualmente su valor gracias al reajuste proactivo de la estructura de producción, el impulso a la aplicación de tecnología y el desarrollo de una agricultura ecológica, en proyección a un modelo de desarrollo sostenible.



En los primeros cuatro meses de 2026, la producción agrícola nacional avanzó en un contexto marcado tanto por condiciones favorables como por dificultades. El impacto del cambio climático provocó olas de calor localizadas en muchas provincias y la llegada tardía de las lluvias, afectando directamente el ritmo de producción.



Al mismo tiempo, los precios de los suministros agrícolas, los alimentos para animales y otros costos operativos se mantuvieron elevados, generando una gran presión sobre los campesinos y las empresas. A pesar de ello, el sector agrícola mantuvo un ritmo de crecimiento estable gracias al reajuste proactivo de la producción y a una reestructuración enfocada en la eficiencia.



Según Nguyen Quoc Manh, subdirector del Departamento de Producción y Protección Vegetal, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la producción agrícola en estos meses se centró principalmente en el cuidado del arroz de la cosecha de invierno-primavera en las provincias del norte, mientras que en el sur se agilizó la cosecha y la siembra de la campaña de verano-otoño.



A principios de abril de 2026, la superficie total de siembra de arroz invierno-primavera en el país alcanzó casi 2,93 millones de hectáreas, una ligera disminución respecto al mismo período del año anterior debido a la transición hacia modelos económicos de mayor valor.



El sector ganadero mantuvo su estabilidad, especialmente en los modelos de gran escala que aplican alta tecnología y bioseguridad. La cría de cerdos continuó su recuperación, con un aumento del censo total del 2,4% en comparación con el año anterior. Por su parte, la avicultura mantuvo un crecimiento constante, con un incremento del 2,5% respecto a igual etapa de 2025.



En Hanoi, la producción agrícola durante el primer cuatrimestre de 2026 fue, en general, estable y mostró cambios positivos. La ciudad completó el plan de siembra de la cosecha de arroz de primavera con más de 78 mil hectáreas y está impulsando el desarrollo de una agricultura urbana moderna, aplicando tecnología digital en la gestión de la producción, la trazabilidad y la conexión para la comercialización de productos.



Para asegurar los objetivos de crecimiento de 2026, Hanoi continúa promoviendo las cadenas de enlace entre producción y consumo; intensificando la aplicación de ciencia y tecnología; y desarrollando modelos de agricultura orgánica, circular y de alta tecnología con el fin de incrementar el valor de los productos y proteger el medio ambiente.



Para el año 2026, el sector agrícola se ha fijado como meta que el volumen de exportaciones agroforestales y acuícolas alcance entre 73 y 74 mil millones de dólares, manteniendo un elevado superávit comercial.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente exige reorganizar la producción mediante cadenas de valor, pasando de una mentalidad de "producción agrícola" a una de "economía agrícola", tomando el mercado como orientación y la calidad y eficiencia como medida de éxito.



La cartera también identifica que la ciencia, la tecnología y la transformación digital siguen siendo "palancas" fundamentales para materializar los objetivos de crecimiento verde.



Es evidente que, en los primeros cuatro meses de 2026, la agricultura de Vietnam ha demostrado una capacidad de adaptación flexible ante las fluctuaciones climáticas y de mercado, estableciendo una base sólida para un desarrollo sostenible y moderno./.

VNA