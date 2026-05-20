Políticas disruptivas impulsan el surgimiento de grandes empresas tecnológicas en Vietnam

Hanoi (VNA) - Las empresas tecnológicas de Vietnam continúan consolidando su crecimiento en escala y aportes a la economía nacional, por lo que el país requiere de mecanismos y políticas disruptivas que faciliten el surgimiento de corporaciones de gran envergadura con capacidad para dominar tecnologías centrales y liderar el mercado.



De acuerdo con datos oficiales, el país cuenta actualmente con alrededor de 80 mil empresas tecnológicas, lo que representa un aumento de 1,4 veces en comparación con los registros de 2020. Asimismo, los ingresos totales del sector alcanzaron un estimado de 198 mil millones de dólares, impulsados por la exportación de productos y servicios digitales a mercados de alta exigencia como Estados Unidos, Europa y Japón, operaciones que generan unos 15 mil millones de dólares anuales.



Estas firmas de tecnología digital actúan como la fuerza de vanguardia en el desarrollo de los nuevos motores de crecimiento del país del sudeste asiático. Los reportes sectoriales indican que la red 5G cubre actualmente al 90 por ciento de la población, mientras que el comercio electrónico experimentó una fuerte expansión hasta situarse en 36 mil millones de dólares, una cifra que triplica los niveles reportados en 2020.



En el ámbito de los pagos digitales, el valor de las transacciones sin efectivo se multiplicó por 26 en relación con el Producto Interno Bruto (GDP) mediante más de 20 mil millones de operaciones, al tiempo que el sector empresarial privado promueve la transformación digital en áreas clave como la energía, el transporte, el medio ambiente, la salud y la educación.



Sin embargo, las evaluaciones objetivas del sector muestran que la capacidad y el nivel tecnológico de las empresas nacionales siguen siendo limitados y poco uniformes. Vietnam carece todavía de grandes corporaciones tecnológicas con el potencial financiero e influencia necesarios para liderar las cadenas de suministro locales.



Adicionalmente, los recursos humanos en el área digital no satisfacen las demandas prácticas del desarrollo actual, especialmente en sectores emergentes de alta complejidad como los semiconductores, la inteligencia artificial (AI) y el diseño de chips.



Los analistas señalan que las causas de esta situación radican en que el pensamiento de gestión gubernamental no avanza al mismo ritmo que la evolución tecnológica, sumado a la persistencia de temores administrativos a cometer errores regulatorios al momento de proponer mecanismos piloto para nuevos modelos de negocios. Las políticas de apoyo actuales son calificadas a menudo como poco prácticas, con procedimientos engorrosos que carecen de especificidades para la naturaleza de la industria.



Por el lado empresarial, el potencial financiero, las capacidades de gobernanza y la visión de muchas firmas son limitados, con estrategias enfocadas en el corto plazo y una falta de confianza mutua que dificulta la creación de alianzas o ecosistemas competitivos.



Frente a este escenario y con el objetivo de mantener tasas de crecimiento de dos dígitos basadas en la ciencia y la innovación, los expertos sugieren que el Estado asuma el rol de “gran cliente” a través de políticas de contratación y adquisiciones públicas de productos y servicios digitales con el sello “Make in Vietnam” (Hacer en Vietnam).



Las autoridades recomiendan que las agencias administrativas realicen una transición desde la inversión pública tradicional hacia el arrendamiento de servicios tecnológicos integrales, lo que proporcionará estabilidad financiera a las empresas desarrolladoras y les permitirá actuar como locomotoras para integrar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en las cadenas globales de valor.



En el ámbito del capital humano, resulta indispensable reestructurar los programas educativos hacia las demandas reales del mercado laboral, sustituyendo el esquema de enseñanza teórica por modalidades combinadas de estudio y trabajo práctico para formar profesionales con capacidades operativas inmediatas.



Especialistas coinciden en que el éxito de esta transformación no dependerá únicamente de las normativas estatales, sino también del espíritu pionero y la disposición a asumir riesgos por parte de la comunidad empresarial, cuya aspiración es convertir a Vietnam en un nuevo centro tecnológico a nivel regional y global./.

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