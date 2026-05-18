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Alianza entre Estado, universidades y empresas impulsará tecnologías estratégicas de Vietnam

Vietnam apuesta por la ciencia y la tecnología como motor del crecimiento económico mediante la cooperación entre Estado, universidades y empresas.

Utilización de drones para fumigar con pesticidas en los arrozales de la comuna de Long Dien, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Utilización de drones para fumigar con pesticidas en los arrozales de la comuna de Long Dien, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El reciente mensaje del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en la Universidad Nacional de Hanoi indica que la ciencia y la tecnología deben convertirse verdaderamente en un motor principal del crecimiento económico para el futuro, según evaluaron expertos.

A raíz del discurso del líder vietnamita con motivo de la conmemoración del 120.º aniversario de la Universidad Nacional de Hanoi, se enfatiza la creciente necesidad de construir un mecanismo en el que el Estado, las universidades, los institutos de investigación y las empresas participen conjuntamente en la cadena de desarrollo científico-tecnológico.

Según Pham Duc Nghiem, subdirector de la Agencia Nacional para el Emprendimiento y la Comercialización de la Tecnología, el modelo de vinculación de "las 3 partes" entre el Estado, los institutos/universidades y las empresas se está convirtiendo en un requisito casi obligatorio para desarrollar tecnologías estratégicas.

Las empresas plantean los problemas prácticos; los institutos de investigación y las universidades proporcionan las soluciones tecnológicas; y el Estado crea los mecanismos, las políticas y las herramientas de apoyo para que la tecnología entre al mercado con mayor rapidez, argumentó.

Consideró que el mayor cuello de botella actual no reside solo en los recursos, sino también en la mentalidad de gestión. La innovación siempre conlleva riesgos, mientras que los mecanismos actuales todavía tienden hacia una gestión de seguridad y control administrativo. Además, la falta de una vinculación estrecha entre las universidades con las empresas e inversionistas impide que muchos resultados de investigación se conviertan en productos comerciales.

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Estudiantes vietnamitas realizan prácticas de programación de microcontroladores. (Foto: VNA)

Por esa razón, sugirió impulsar con determinación mecanismos de prueba de políticas (sandbox), mecanismos de contratación basados en resultados, una gestión de riesgos a gran escala y un marco jurídico más flexible para las empresas emergentes tecnológicas, las firmas spin-off y los grupos de investigación innovadores. Aceptar riesgos controlados es un requisito indispensable para lograr avances tecnológicos en un contexto de competencia global cada vez más feroz.

Específicamente para las empresas spin-off originadas en institutos de investigación y universidades, este es el modelo más eficaz para llevar la tecnología del laboratorio al mercado, funcionando como un puente para transformar el conocimiento en productos, servicios y empresas competitivas.

Al compartir su visión sobre la alianza de "las 3 partes", el director de la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED), Dao Ngoc Chien, afirmó que este es el enfoque más adecuado para desarrollar productos tecnológicos estratégicos.

Según explicó, los institutos y universidades necesitan urgentemente mecanismos de gasto flexible y la aceptación del riesgo en la investigación científica; mientras tanto, las empresas se interesan más en políticas como incentivos fiscales, acceso a tierras, barreras técnicas, estándares y protección de la propiedad intelectual.

Se espera que la NAFOSTED desempeñe el papel de "puente" y "mediador" en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, conectando a científicos, empresas y organismos reguladores, subrayó.

Cuando los jóvenes se atrevan a crear, los científicos se atrevan a perseguir nuevas tecnologías, las empresas se atrevan a invertir en el conocimiento vietnamita y el Estado asuma un papel facilitador en lugar de solo administrativo, la ciencia y la tecnología se convertirán en el motor central para la aspiración de un Vietnam próspero en el siglo XXI./.

VNA
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