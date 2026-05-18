Cie-Tec

Jóvenes intelectuales impulsan cooperación en ciencia y tecnología entre Vietnam y Tailandia

Los jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia pueden desempeñar un papel clave en el proceso de transformación digital y en el impulso de la innovación en Vietnam, según se destacó en un seminario efectuado en esta capital.

El embajador Pham Viet Hung (en el centro) pronuncia el discurso de apertura del coloquio. Foto: VNA
El embajador Pham Viet Hung (en el centro) pronuncia el discurso de apertura del coloquio. Foto: VNA

Bangkok (VNA)- Los jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia pueden desempeñar un papel clave en el proceso de transformación digital y en el impulso de la innovación en Vietnam, según se destacó en un seminario efectuado en esta capital.

El segundo seminario “Encuentro con jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia fue organizado por la Embajada de Vietnam en Tailandia con motivo del Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Vietnam (18 de mayo), reuniendo a científicos, académicos, docentes vietnamitas y numerosos estudiantes que cursan estudios en universidades tailandesas.

En la reunión, Nguyen Thi Phuoc Lai, jefa del Departamento de Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible del Instituto de Tecnología de Asia (AIT), subrayó que la nueva generación de intelectuales está estrechamente vinculada a la capacidad de conectar ciencia y tecnología con el desarrollo humano, la sostenibilidad, la equidad social y la protección del medio ambiente.

En el contexto de los profundos cambios sociales que atraviesa Vietnam y de los desafíos derivados del cambio climático como la contaminación ambiental y el aumento del nivel del mar, señaló que los jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia pueden contribuir mediante iniciativas tecnológicas orientadas al desarrollo comunitario, la mejora de la calidad de vida y la promoción de modelos sostenibles.

Asimismo, destacó su papel en el fortalecimiento de la cooperación académica entre universidades vietnamitas y tailandesas, especialmente en zonas remotas, y en la construcción de comunidades resilientes frente a las transformaciones globales.

Los participantes también resaltaron la importancia de aprovechar las fortalezas de Tailandia en sectores como la agricultura de precisión y la agricultura limpia, así como de fortalecer los vínculos con empresas tailandesas que operan en Vietnam.

Por su parte, el consejero comercial de Vietnam en Tailandia, Le Huu Phuc, informó que las relaciones comerciales bilaterales mantienen un buen dinamismo, con un intercambio de 8,6 mil millones de dólares en los primeros cuatro meses del año.

Sin embargo, señaló que muchos productos vietnamitas aún enfrentan dificultades para acceder al mercado tailandés, por lo que instó a la comunidad de intelectuales y empresarios vietnamitas en el exterior a apoyar a las empresas nacionales en los procesos de licencias de exportación y distribución.

Asimismo, algunos delegados destacaron el papel de los jóvenes intelectuales en la promoción de la imagen de Vietnam mediante la organización y participación en actividades culturales en sus lugares de estudio.

En cuanto a la creación de una red de jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia, se propuso un modelo abierto, interdisciplinario y orientado a resultados concretos, con actividades como tutorías, seminarios, proyectos estudiantiles y foros de intercambio académico.

Según Ngo Van Tai, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Tailandia, de unos 70 miembros, 33 son estudiantes de doctorado (47,1%) en diversas disciplinas. Este grupo constituye una importante fuerza intelectual joven que puede contribuir significativamente al impulso de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación entre Vietnam y Tailandia en los próximos años, al tiempo que expresó el deseo de contar con el acompañamiento de la Embajada de Vietnam durante su formación en el país./.

VNA
#transformación digital #ciencia y tecnología #cooperación Vietnam-Tailandia
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, rinden homenaje al presidente Ho Chi Minh en la Biblioteca Pública de Colombo. (Foto: VNA)

Sri Lanka espera avances en cooperación científica y tecnológica con Vietnam

La ciencia, la tecnología y la transformación digital serán algunos de los principales motores para transformar las relaciones entre Vietnam y Sri Lanka, pasando de una amistad tradicional a una basada en la innovación y el crecimiento económico inclusivo, afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología del país surasiático, Chrishantha Abeysena.

La fábrica Intel Products Vietnam (IPV) en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Intel expande operaciones de semiconductores en Vietnam

Intel Corporation, mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, ha traslado una parte de su línea de producción desde Costa Rica al Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, como parte de su estrategia global de reestructuración de la fabricación destinada a optimizar la eficiencia y mejorar la competitividad.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam busca fortalecer mercado de propiedad intelectual

En el contexto de una economía en rápida transformación impulsada por la digitalización, la ciencia, la tecnología y la innovación, la protección de la propiedad intelectual no solo es una necesidad urgente, sino también una herramienta crucial para promover la comercialización del conocimiento y la asignación eficiente de recursos.

Los ciudadanos sacan número para realizar trámites en el Centro de Servicios de Administración Pública en Hanoi. Foto: VNA

Vietnam busca digitalizar al 100% las transacciones ciudadano-gobierno para 2035

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung ha firmado una decisión que aprueba el programa de implementación del Proyecto 06 sobre el desarrollo de aplicaciones de datos de población, identificación y autenticación electrónica para servir a la transformación digital nacional en el período 2026–2030, con visión hacia 2035.

a) Los nanotubos de carbono sin modificar se aglomeran en la resina epoxi. b) Los nanotubos de carbono modificados se dispersan uniformemente en la resina epoxi. (Fuente: Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam)

Vietnam investiga con éxito materiales para desarrollo de tecnología espacial

Vietnam busca dominar la tecnología de satélites de observación terrestre para desarrollar capacidades autónomas de teledetección, al servicio del medio ambiente, la prevención de desastres, el ámbito marítimo, las infraestructuras y la defensa, y en este empeño los materiales desempeñan un papel clave.

TAZMO Vietnam Company, una empresa de capital 100% japonés ubicada en el Parque Industrial de Long Hau, en la provincia de Tay Ninh, es una de las pioneras en la fabricación de robots y equipos de alta tecnología para la industria de semiconductores. (Foto: VNA)

Vietnam aplicará la lista de 10 grupos tecnológicos estratégicos a partir del 1 de julio

Vietnam aprobó una nueva estrategia nacional de tecnologías estratégicas que entrará en vigor en julio de 2026. La iniciativa impulsada por el primer ministro Le Minh Hung prioriza inteligencia artificial, semiconductores, redes 5G, robótica, biotecnología, energía limpia y computación cuántica para fortalecer la innovación, la autonomía tecnológica y el crecimiento económico del país.