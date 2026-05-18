Jóvenes intelectuales impulsan cooperación en ciencia y tecnología entre Vietnam y Tailandia

Bangkok (VNA)- Los jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia pueden desempeñar un papel clave en el proceso de transformación digital y en el impulso de la innovación en Vietnam, según se destacó en un seminario efectuado en esta capital.

El segundo seminario “Encuentro con jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia fue organizado por la Embajada de Vietnam en Tailandia con motivo del Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Vietnam (18 de mayo), reuniendo a científicos, académicos, docentes vietnamitas y numerosos estudiantes que cursan estudios en universidades tailandesas.

En la reunión, Nguyen Thi Phuoc Lai, jefa del Departamento de Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible del Instituto de Tecnología de Asia (AIT), subrayó que la nueva generación de intelectuales está estrechamente vinculada a la capacidad de conectar ciencia y tecnología con el desarrollo humano, la sostenibilidad, la equidad social y la protección del medio ambiente.

En el contexto de los profundos cambios sociales que atraviesa Vietnam y de los desafíos derivados del cambio climático como la contaminación ambiental y el aumento del nivel del mar, señaló que los jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia pueden contribuir mediante iniciativas tecnológicas orientadas al desarrollo comunitario, la mejora de la calidad de vida y la promoción de modelos sostenibles.

Asimismo, destacó su papel en el fortalecimiento de la cooperación académica entre universidades vietnamitas y tailandesas, especialmente en zonas remotas, y en la construcción de comunidades resilientes frente a las transformaciones globales.

Los participantes también resaltaron la importancia de aprovechar las fortalezas de Tailandia en sectores como la agricultura de precisión y la agricultura limpia, así como de fortalecer los vínculos con empresas tailandesas que operan en Vietnam.

Por su parte, el consejero comercial de Vietnam en Tailandia, Le Huu Phuc, informó que las relaciones comerciales bilaterales mantienen un buen dinamismo, con un intercambio de 8,6 mil millones de dólares en los primeros cuatro meses del año.

Sin embargo, señaló que muchos productos vietnamitas aún enfrentan dificultades para acceder al mercado tailandés, por lo que instó a la comunidad de intelectuales y empresarios vietnamitas en el exterior a apoyar a las empresas nacionales en los procesos de licencias de exportación y distribución.

Asimismo, algunos delegados destacaron el papel de los jóvenes intelectuales en la promoción de la imagen de Vietnam mediante la organización y participación en actividades culturales en sus lugares de estudio.

En cuanto a la creación de una red de jóvenes intelectuales vietnamitas en Tailandia, se propuso un modelo abierto, interdisciplinario y orientado a resultados concretos, con actividades como tutorías, seminarios, proyectos estudiantiles y foros de intercambio académico.

Según Ngo Van Tai, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Tailandia, de unos 70 miembros, 33 son estudiantes de doctorado (47,1%) en diversas disciplinas. Este grupo constituye una importante fuerza intelectual joven que puede contribuir significativamente al impulso de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación entre Vietnam y Tailandia en los próximos años, al tiempo que expresó el deseo de contar con el acompañamiento de la Embajada de Vietnam durante su formación en el país./.

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