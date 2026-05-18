Cie-Tec

Primer ministro: Tecnología e innovación son claves para el desarrollo de Vietnam

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó hoy en esta capital que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen la “llave de oro” y el factor vital para reestructurar el modelo de crecimiento económico y hacer realidad la aspiración de desarrollo nacional.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el evento. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el evento. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó hoy en esta capital que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen la “llave de oro” y el factor vital para reestructurar el modelo de crecimiento económico y hacer realidad la aspiración de desarrollo nacional.

Al intervenir en la ceremonia por el Día de la Ciencia, la Tecnología y la Transmisión de Innovación de Vietnam y en la Conferencia de Despliegue de Tecnología Estratégica, el jefe de Gobierno enfatizó que el país necesita una transformación profunda en el pensamiento para superar los desafíos de la competencia global y alcanzar los objetivos de industrialización a largo plazo.

Al evento asistieron el viceprimer ministro Ho Quoc Dung, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, así como titulares de ministerios, departamentos y agencias centrales y locales.

También se dieron cita representantes de organizaciones internacionales, misiones diplomáticas extranjeras en Vietnam, científicos nacionales e internacionales, empresarios y directivos de corporaciones económicas, institutos de investigación y universidades.

vnanet-potal-thu-tuong-du-le-chao-mung-ngay-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-viet-nam-8767466.jpg
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el evento. (Foto: VNA)


En los últimos años, el desarrollo científico y digital ha contribuido de manera palpable al crecimiento económico, la productividad laboral, la calidad de los productos y la competitividad nacional en un escenario internacional marcado por profundos cambios en la inteligencia artificial, los semiconductores, los macrodatos, la biotecnología y la computación cuántica.

Durante su alocución, el primer ministro Le Minh Hung señaló que la Conferencia de Despliegue de Tecnología Estratégica busca concretar la Resolución No. 57 del Buró Político sobre el desarrollo disruptivo de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, junto con la Decisión No. 21 del Primer Ministro sobre el Catálogo de Tecnologías Estratégicas y Productos Tecnológicos Estratégicos Nacionales. De acuerdo con estas directrices, el país indochino prioriza el dominio de tecnologías centrales y plataformas digitales con capacidad de generar avances en el crecimiento económico, la competitividad y la autonomía nacional en la nueva etapa.

En este sentido, el jefe de Gobierno instó a los ministerios y localidades a otorgar un papel central a las empresas, institutos de investigación y universidades dentro del ecosistema de innovación. Las agencias estatales deben formular pedidos concretos a estas entidades para el desarrollo de productos tecnológicos con un alto valor agregado, aplicación práctica, viabilidad comercial y una elevada tasa de localización interna. El mandatario subrayó que el Estado desempeñará el rol de guía, conector y “primer comprador” de estas tecnologías estratégicas cuando cumplan con las condiciones requeridas, garantizando recursos financieros claros y plazos definidos.

Asimismo, el primer ministro exigió revisar y eliminar con urgencia los obstáculos vinculados a los mecanismos financieros para la ciencia, promoviendo el mercado de capitales para la innovación, los fondos de inversión de riesgo y las empresas emergentes innovadoras.

El jefe del Gobierno vietnamita remarcó la importancia de pasar de un pensamiento formal a uno centrado en resultados reales, donde cada programa o misión científico se oriente a resolver los grandes problemas del país y a servir directamente a los ciudadanos y las empresas, tomando la comercialización como medida del éxito.

Le Minh Hung hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional para la transferencia tecnológica de empresas extranjeras en Vietnam y aprovechar la red de intelectuales y expertos vietnamitas en el exterior. Recalcó la urgencia de aplicar mecanismos excepcionales para detectar, capacitar y atraer talentos de alta calidad, especialmente científicos jóvenes.

El mandatario expresó su firme convicción de que, con la inteligencia y la voluntad del pueblo, Vietnam dominará de forma gradual las tecnologías estratégicas, consolidando su posición en la era digital para construir una nación próspera, civilizada y feliz./.

VNA
#Vietnam #Le Minh Hung #tecnología #innovación #transformación digital #ciencia #crecimiento económico #semiconductores
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados en el acto conmemorativo de 120 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Hanoi. (Fuente: VNA)

Universidad Nacional de Hanoi apuesta por innovación y tecnología

Una universidad de élite debe poseer un gran potencial científico y tecnológico, contar con muchos científicos destacados y ser un lugar donde converjan excelentes científicos, expertos líderes en tecnología, profesores talentosos, estudiantes sobresalientes e incluso intelectuales vietnamitas en el extranjero.

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, rinden homenaje al presidente Ho Chi Minh en la Biblioteca Pública de Colombo. (Foto: VNA)

Sri Lanka espera avances en cooperación científica y tecnológica con Vietnam

La ciencia, la tecnología y la transformación digital serán algunos de los principales motores para transformar las relaciones entre Vietnam y Sri Lanka, pasando de una amistad tradicional a una basada en la innovación y el crecimiento económico inclusivo, afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología del país surasiático, Chrishantha Abeysena.

La fábrica Intel Products Vietnam (IPV) en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Intel expande operaciones de semiconductores en Vietnam

Intel Corporation, mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, ha traslado una parte de su línea de producción desde Costa Rica al Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, como parte de su estrategia global de reestructuración de la fabricación destinada a optimizar la eficiencia y mejorar la competitividad.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam busca fortalecer mercado de propiedad intelectual

En el contexto de una economía en rápida transformación impulsada por la digitalización, la ciencia, la tecnología y la innovación, la protección de la propiedad intelectual no solo es una necesidad urgente, sino también una herramienta crucial para promover la comercialización del conocimiento y la asignación eficiente de recursos.

Los ciudadanos sacan número para realizar trámites en el Centro de Servicios de Administración Pública en Hanoi. Foto: VNA

Vietnam busca digitalizar al 100% las transacciones ciudadano-gobierno para 2035

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung ha firmado una decisión que aprueba el programa de implementación del Proyecto 06 sobre el desarrollo de aplicaciones de datos de población, identificación y autenticación electrónica para servir a la transformación digital nacional en el período 2026–2030, con visión hacia 2035.

a) Los nanotubos de carbono sin modificar se aglomeran en la resina epoxi. b) Los nanotubos de carbono modificados se dispersan uniformemente en la resina epoxi. (Fuente: Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam)

Vietnam investiga con éxito materiales para desarrollo de tecnología espacial

Vietnam busca dominar la tecnología de satélites de observación terrestre para desarrollar capacidades autónomas de teledetección, al servicio del medio ambiente, la prevención de desastres, el ámbito marítimo, las infraestructuras y la defensa, y en este empeño los materiales desempeñan un papel clave.

TAZMO Vietnam Company, una empresa de capital 100% japonés ubicada en el Parque Industrial de Long Hau, en la provincia de Tay Ninh, es una de las pioneras en la fabricación de robots y equipos de alta tecnología para la industria de semiconductores. (Foto: VNA)

Vietnam aplicará la lista de 10 grupos tecnológicos estratégicos a partir del 1 de julio

Vietnam aprobó una nueva estrategia nacional de tecnologías estratégicas que entrará en vigor en julio de 2026. La iniciativa impulsada por el primer ministro Le Minh Hung prioriza inteligencia artificial, semiconductores, redes 5G, robótica, biotecnología, energía limpia y computación cuántica para fortalecer la innovación, la autonomía tecnológica y el crecimiento económico del país.