Primer ministro: Tecnología e innovación son claves para el desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó hoy en esta capital que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen la “llave de oro” y el factor vital para reestructurar el modelo de crecimiento económico y hacer realidad la aspiración de desarrollo nacional.



Al intervenir en la ceremonia por el Día de la Ciencia, la Tecnología y la Transmisión de Innovación de Vietnam y en la Conferencia de Despliegue de Tecnología Estratégica, el jefe de Gobierno enfatizó que el país necesita una transformación profunda en el pensamiento para superar los desafíos de la competencia global y alcanzar los objetivos de industrialización a largo plazo.



Al evento asistieron el viceprimer ministro Ho Quoc Dung, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, así como titulares de ministerios, departamentos y agencias centrales y locales.



También se dieron cita representantes de organizaciones internacionales, misiones diplomáticas extranjeras en Vietnam, científicos nacionales e internacionales, empresarios y directivos de corporaciones económicas, institutos de investigación y universidades.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el evento. (Foto: VNA)



En los últimos años, el desarrollo científico y digital ha contribuido de manera palpable al crecimiento económico, la productividad laboral, la calidad de los productos y la competitividad nacional en un escenario internacional marcado por profundos cambios en la inteligencia artificial, los semiconductores, los macrodatos, la biotecnología y la computación cuántica.



Durante su alocución, el primer ministro Le Minh Hung señaló que la Conferencia de Despliegue de Tecnología Estratégica busca concretar la Resolución No. 57 del Buró Político sobre el desarrollo disruptivo de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, junto con la Decisión No. 21 del Primer Ministro sobre el Catálogo de Tecnologías Estratégicas y Productos Tecnológicos Estratégicos Nacionales. De acuerdo con estas directrices, el país indochino prioriza el dominio de tecnologías centrales y plataformas digitales con capacidad de generar avances en el crecimiento económico, la competitividad y la autonomía nacional en la nueva etapa.



En este sentido, el jefe de Gobierno instó a los ministerios y localidades a otorgar un papel central a las empresas, institutos de investigación y universidades dentro del ecosistema de innovación. Las agencias estatales deben formular pedidos concretos a estas entidades para el desarrollo de productos tecnológicos con un alto valor agregado, aplicación práctica, viabilidad comercial y una elevada tasa de localización interna. El mandatario subrayó que el Estado desempeñará el rol de guía, conector y “primer comprador” de estas tecnologías estratégicas cuando cumplan con las condiciones requeridas, garantizando recursos financieros claros y plazos definidos.



Asimismo, el primer ministro exigió revisar y eliminar con urgencia los obstáculos vinculados a los mecanismos financieros para la ciencia, promoviendo el mercado de capitales para la innovación, los fondos de inversión de riesgo y las empresas emergentes innovadoras.



El jefe del Gobierno vietnamita remarcó la importancia de pasar de un pensamiento formal a uno centrado en resultados reales, donde cada programa o misión científico se oriente a resolver los grandes problemas del país y a servir directamente a los ciudadanos y las empresas, tomando la comercialización como medida del éxito.



Le Minh Hung hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional para la transferencia tecnológica de empresas extranjeras en Vietnam y aprovechar la red de intelectuales y expertos vietnamitas en el exterior. Recalcó la urgencia de aplicar mecanismos excepcionales para detectar, capacitar y atraer talentos de alta calidad, especialmente científicos jóvenes.



El mandatario expresó su firme convicción de que, con la inteligencia y la voluntad del pueblo, Vietnam dominará de forma gradual las tecnologías estratégicas, consolidando su posición en la era digital para construir una nación próspera, civilizada y feliz./.