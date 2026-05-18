Vietnam prioriza 70 tecnologías de alta gama para el desarrollo estratégico

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, aprobó una nueva lista de 70 tecnologías de alta gama priorizadas para la inversión y el desarrollo, junto con un catálogo de productos de alta tecnología elegibles para incentivos de desarrollo.

Emitida bajo la Decisión No. 23/2026/QD-TTg del 15 de mayo de 2026, la lista abarca una amplia gama de tecnologías, entre ellas inteligencia artificial (IA), macrodatos y análisis de datos, computación en la nube y en el borde, computación distribuida y de alto rendimiento, Internet de las Cosas (IoT), blockchain, tecnología cuántica, energías renovables y limpias, almacenamiento energético avanzado, sistemas de pronóstico y alerta de desastres en tiempo real impulsados por IA, y tecnologías microbiológicas de nueva generación.

La decisión también aprueba una lista de 100 productos de alta tecnología incentivados para su desarrollo. Entre ellos figuran sistemas, equipos y software basados en IA y datos para identificación, análisis, pronóstico y automatización; plataformas para la investigación y aplicación de IA; software de aprendizaje personalizado basado en macrodatos; sistemas inteligentes de educación y formación STEAM; vehículos aéreos no tripulados; soluciones de transporte ecológicas impulsadas por nuevas energías; biofármacos para la salud y la agricultura; así como vacunas de nueva generación, bioproductos médicos y productos biológicos de diagnóstico.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue encargado de coordinarse con ministerios y organismos pertinentes para revisar y actualizar periódicamente las listas conforme a las necesidades del desarrollo socioeconómico y las directrices de las autoridades competentes, antes de presentarlas al Primer Ministro para su aprobación.

La decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y reemplazará la Decisión No. 38/2020/QD-TTg emitida el 30 de diciembre de 2020.

Las organizaciones que previamente recibieron certificados o documentos de reconocimiento para tecnologías y productos de alta tecnología bajo la decisión de 2020 seguirán beneficiándose de las disposiciones vigentes hasta el vencimiento de dichos certificados o documentos de reconocimiento./.

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