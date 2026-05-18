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Vietnam prioriza 70 tecnologías de alta gama para el desarrollo estratégico

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, aprobó una nueva lista de 70 tecnologías de alta gama priorizadas para la inversión y el desarrollo, junto con un catálogo de productos de alta tecnología elegibles para incentivos de desarrollo.

Trabajadores ensamblan componentes ultrapequeños que requieren una alta precisión para la producción de chips semiconductores. Foto: VNA
Trabajadores ensamblan componentes ultrapequeños que requieren una alta precisión para la producción de chips semiconductores. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, aprobó una nueva lista de 70 tecnologías de alta gama priorizadas para la inversión y el desarrollo, junto con un catálogo de productos de alta tecnología elegibles para incentivos de desarrollo.

Emitida bajo la Decisión No. 23/2026/QD-TTg del 15 de mayo de 2026, la lista abarca una amplia gama de tecnologías, entre ellas inteligencia artificial (IA), macrodatos y análisis de datos, computación en la nube y en el borde, computación distribuida y de alto rendimiento, Internet de las Cosas (IoT), blockchain, tecnología cuántica, energías renovables y limpias, almacenamiento energético avanzado, sistemas de pronóstico y alerta de desastres en tiempo real impulsados por IA, y tecnologías microbiológicas de nueva generación.

La decisión también aprueba una lista de 100 productos de alta tecnología incentivados para su desarrollo. Entre ellos figuran sistemas, equipos y software basados en IA y datos para identificación, análisis, pronóstico y automatización; plataformas para la investigación y aplicación de IA; software de aprendizaje personalizado basado en macrodatos; sistemas inteligentes de educación y formación STEAM; vehículos aéreos no tripulados; soluciones de transporte ecológicas impulsadas por nuevas energías; biofármacos para la salud y la agricultura; así como vacunas de nueva generación, bioproductos médicos y productos biológicos de diagnóstico.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue encargado de coordinarse con ministerios y organismos pertinentes para revisar y actualizar periódicamente las listas conforme a las necesidades del desarrollo socioeconómico y las directrices de las autoridades competentes, antes de presentarlas al Primer Ministro para su aprobación.

La decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y reemplazará la Decisión No. 38/2020/QD-TTg emitida el 30 de diciembre de 2020.

Las organizaciones que previamente recibieron certificados o documentos de reconocimiento para tecnologías y productos de alta tecnología bajo la decisión de 2020 seguirán beneficiándose de las disposiciones vigentes hasta el vencimiento de dichos certificados o documentos de reconocimiento./.

VNA
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