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Vietnam diseña estrategia de estándares nacionales para impulsar tecnologías estratégicas

El Gobierno de Vietnam emitió la Decisión número 876/QD-TTg, mediante la cual se aprueba la Estrategia Nacional de Estándares para el período 2026-2035, con el objetivo de establecer las directrices para la aplicación de normativas internacionales, regionales, extranjeras y vietnamitas (TCVN) en función del desarrollo de tecnologías y productos estratégicos.

El Hospital FV, en Ciudad Ho Chi Minh, se equipa con el robot quirúrgico Da Vinci Xi, la generación de robótica para cirugía más avanzada del mundo. (Foto: VNA)
El Hospital FV, en Ciudad Ho Chi Minh, se equipa con el robot quirúrgico Da Vinci Xi, la generación de robótica para cirugía más avanzada del mundo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam emitió la Decisión número 876/QD-TTg, mediante la cual se aprueba la Estrategia Nacional de Estándares para el período 2026-2035, con el objetivo de establecer las directrices para la aplicación de normativas internacionales, regionales, extranjeras y vietnamitas (TCVN) en función del desarrollo de tecnologías y productos estratégicos.

Esta nueva política responde a la implementación de la Resolución número 57 del Buró Político sobre los avances de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, así como a la Decisión número 21 del Primer Ministro, que fija el catálogo oficial de estas tecnologías esenciales para elevar la autonomía económica y la competitividad del país indochino en la nueva era.

La Estrategia Nacional de Estándares fija metas ambiciosas para el período hasta 2030, orientadas a lograr que el 75% de las normas TCVN estén armonizadas con los estándares internacionales y de los países desarrollados. Asimismo, se busca que el 100% de las áreas contempladas en el Marco de Clasificación TCVN sea compatible con el nivel dos del Sistema de Clasificación Internacional de Normas (ICS) de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Para los sectores vinculados a las industrias estratégicas y ramas económicas clave, Vietnam aspira a contar con representación activa en el 60% de los comités técnicos correspondientes de organismos globales como la ISO, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).

Con el fin de agilizar estos procesos y elevar la compatibilidad de los productos locales en las cadenas de valor internacionales, la Comisión Nacional de Normas, Metrología y Calidad de Vietnam trabaja en la estructuración de regulaciones técnicas para las tecnologías de vanguardia.

Según el presidente de este organismo, Nguyen Nam Hai, se fomenta la adopción directa de normativas internacionales y extranjeras que se adecuen a las condiciones del país, un enfoque que permite reducir los plazos de estandarización. De igual modo, la nación asiática se propone liderar o coliderar entre dos y tres proyectos de formulación de estándares internacionales en estos rubros estratégicos y firmar al menos 20 acuerdos de cooperación en la materia.

Hasta la fecha, las autoridades vietnamitas han publicado alrededor de 400 sistemas de normas nacionales que abarcan productos y servicios clave del entorno digital y tecnológico, tales como combustibles, robótica comercial, vehículos aéreos no tripulados (UAV), energía nuclear, trazabilidad, periódicos electrónicos, realidad virtual y métodos de auditoría de emisiones de gases de efecto invernadero bajo las directrices del Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

Asimismo, la Comisión gestiona la aprobación de nuevos patrones nacionales de medición, previendo contar con un total de 53 estándares aprobados hacia finales de 2026, junto con planes de inversión para expandir el alcance de medición de los sistemas existentes y desarrollar otros nuevos de cara al período 2026-2030.

Para el presente año, las prioridades institucionales se centran en el despliegue de una infraestructura de calidad moderna, unificada y sincronizada desde el nivel central hasta el local, que responda a las exigencias de la integración económica internacional.

De este modo, Vietnam avanza en una etapa de transición en la que deja de ser un actor pasivo que solo recibe y aplica normativas para convertirse en un participante activo, utilizando la estandarización como una herramienta de competencia estratégica para facilitar el acceso de las mercancías nacionales a los mercados globales y sentar las bases técnicas de la transformación verde y digital./.

VNA
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