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Vietnam acelera el desembolso de inversión pública en ciencia, tecnología e innovación

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung presidió este martes una reunión, celebrada de forma presencial y virtual con ministerios, sectores y 10 localidades, para abordar las dificultades financieras y acelerar el desembolso de la inversión pública en 2026 en los ámbitos de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung en el evento. (Fuente: VNA)
El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung presidió este martes una reunión, celebrada de forma presencial y virtual con ministerios, sectores y 10 localidades, para abordar las dificultades financieras y acelerar el desembolso de la inversión pública en 2026 en los ámbitos de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

Durante el encuentro, el subjefe de Gobierno subrayó que el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, así como el primer ministro Le Minh Hung, prestan especial atención a estos sectores, considerados el nuevo motor del desarrollo nacional, y emiten de forma regular directrices para su impulso.

Sin embargo, señaló que el desembolso de capital público en 2026 destinado a estos ámbitos en varios ministerios, sectores y localidades continúa siendo lento y no cumple con los requisitos establecidos.

En este contexto, instó a las partes a asumir plenamente sus responsabilidades, identificar con claridad las causas tanto objetivas como subjetivas del retraso y supervisar de manera directa el ritmo de ejecución, considerando esta labor como una tarea política clave y urgente en este año.

Asimismo, enfatizó la necesidad de revisar exhaustivamente la cartera de proyectos y tareas en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, y clasificar aquellos que puedan implementarse de inmediato para concentrar en ellos los recursos necesarios.

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Delegados en el evento. (Fuente: VNA)



En el caso de proyectos que aún enfrenten obstáculos en mecanismos o procedimientos, o que excedan su competencia, deberán ser informados de inmediato al Gobierno y al Primer Ministro para su evaluación y resolución, precisó. Reiteró además el objetivo de alcanzar un desembolso del 100% del capital previsto en 2026.

El viceprimer ministro recalcó que la asignación de recursos debe ser focalizada y priorizada, dando preferencia a tareas estratégicas capaces de generar avances significativos y un impacto amplio, evitando la dispersión, fragmentación e ineficiencia del gasto público.

En particular, instó a concentrar los recursos en el desarrollo de bases de datos nacionales, inteligencia artificial, productos tecnológicos estratégicos, centros de innovación y ecosistemas de emprendimiento innovador, garantizando que los proyectos generen resultados concretos y verificables una vez implementados.

Por otra parte, pidió a los ministerios de Ciencia y Tecnología, de Finanzas y de Justicia abordar con urgencia las dificultades institucionales y normativas durante junio de 2026, especialmente en lo relativo a licitaciones, inversión y financiación. Asimismo, solicitó perfeccionar el marco legal, modificar o complementar circulares y decretos cuando sea necesario, y eliminar cuellos de botella que afecten el avance del desembolso.

De cara al próximo periodo, el dirigente destacó dos prioridades: modernizar e invertir en el sistema nacional de laboratorios como base para la investigación científica, y concentrar recursos en proyectos tecnológicos estratégicos concretos durante 2026.

Hasta el 12 de mayo, se habían desembolsado más de 301 mil millones de dólares en este ámbito, lo que representa el 14,78% del plan asignado por el Primer Ministro./.

VNA
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