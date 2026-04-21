Economía

Sinergia entre sectores público y privado impulsa crecimiento de Ciudad Ho Chi Minh

La aplicación de las resoluciones 68-NQ/TW, sobre el desarrollo de la economía privada, y 79-NQ/TW, relativa a la reforma de la economía estatal, está configurando un nuevo modelo de crecimiento para Vietnam, con Ciudad Ho Chi Minh como uno de los principales motores de esta transformación estratégica.

Foto ilustrativa: VNA
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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La aplicación de las resoluciones 68-NQ/TW, sobre el desarrollo de la economía privada, y 79-NQ/TW, relativa a la reforma de la economía estatal, está configurando un nuevo modelo de crecimiento para Vietnam, con Ciudad Ho Chi Minh como uno de los principales motores de esta transformación estratégica.


Según expertos económicos reunidos en esta urbe survietnamita, ambos sectores no deben entenderse como fuerzas contrapuestas, sino como componentes complementarios dentro de un ecosistema integrado, en el que el Estado desempeña un papel orientador y regulador, mientras que el sector privado actúa como principal impulsor de la innovación y la integración internacional.


El vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Manh Cuong destacó la necesidad urgente de identificar nuevos motores de crecimiento para alcanzar objetivos de expansión de dos dígitos en el futuro próximo.

En esa línea, la ciudad apuesta por incorporar a académicos y empresarios en el proceso de formulación de políticas, con el fin de fortalecer la economía digital, las industrias de alta tecnología y los servicios de alto valor agregado.


Bajo esta visión, Ciudad Ho Chi Minh aspira a consolidarse como centro financiero y tecnológico del Sudeste Asiático, avanzando desde un modelo tradicional hacia otro basado en la productividad, la ciencia y la innovación.
No obstante, la metrópoli enfrenta desafíos relevantes, como la inestabilidad del crecimiento en los últimos años y una contribución de la productividad total de los factores (TFP) situada entre el 35% y el 38%, por debajo del objetivo del 45%.


El doctor Nguyen Ngoc Hoa, presidente de la Asociación de Empresas de Ciudad Ho Chi Minh (HUBA), señaló que, si bien el sector privado muestra dinamismo, la mayoría de las empresas siguen siendo de pequeña escala y con capacidades tecnológicas limitadas para integrarse en las cadenas de valor globales. En paralelo, el sector estatal requiere una profunda reestructuración para mejorar su eficiencia operativa y reforzar su papel en el desarrollo de infraestructuras y la transición verde.


En este contexto, el ámbito académico desempeña un papel clave como puente entre la gestión estatal y el mercado. La Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) ha impulsado programas de conexión comunitaria que, en su edición de 2026, lograron recaudar más de 531,7 mil dólares destinados a educación y sostenibilidad, además de facilitar la creación de más de 5 mil empleos de alta calidad.

Este modelo de cooperación, en el que participan más de 60 empresas líderes en los sectores financiero, logístico y tecnológico, pone de relieve que la articulación entre universidades, organismos estatales y sector privado constituye una base sólida para el desarrollo sostenible.

El consenso entre los especialistas apunta a la necesidad de seguir perfeccionando las instituciones para construir un entorno de negocios más transparente e igualitario. Asimismo, el fortalecimiento de la cultura de la lectura, el aprendizaje permanente y la investigación aplicada se considera esencial para que individuos y empresas puedan adaptarse a las rápidas transformaciones de la era digital.

Al armonizar el papel rector del Estado con la agilidad del sector privado, Ciudad Ho Chi Minh no solo busca mantener su condición de locomotora económica del país, sino también elevar la competitividad de Vietnam en el escenario global./.

VNA
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Resolución 79

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