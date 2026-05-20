Vietnam e India amplían la cooperación en el sector agroalimentario

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La segunda edición de Asia Agri Food International 2026, celebrada en Ciudad Ho Chi Minh los días 19 y 20 de mayo, reunió a empresas, responsables políticos y expertos para analizar nuevas vías de cooperación entre India y Vietnam en los sectores agrícola y alimentario, con énfasis en las cadenas de suministro sostenibles, la innovación tecnológica y la conectividad de mercados.



El evento, organizado por la Cámara de Comercio India en Vietnam (INCHAM) junto con sus socios, incluyó seminarios, exhibiciones de productos y encuentros empresariales orientados a fortalecer los vínculos regionales y promover nuevas oportunidades de negocio.



Durante la inauguración, el presidente de INCHAM, Jayprakash Shriram Mishra, destacó que el foro representa una plataforma clave para impulsar alianzas entre India, Vietnam y otros países de la región. Señaló que, apoyados en su asociación estratégica integral, ambos países cuentan con condiciones favorables para promover un crecimiento sostenible y afrontar desafíos globales como las tensiones geopolíticas, las barreras arancelarias y las disrupciones en las cadenas de suministro.



Mishra subrayó que, en un contexto de incertidumbre económica mundial, la seguridad alimentaria, las cadenas logísticas resilientes y la cooperación agrícola se han convertido en prioridades estratégicas para numerosos países. Añadió que el creciente intercambio de visitas de alto nivel y la ampliación de las relaciones bilaterales están fortaleciendo la conectividad empresarial, la inversión y la integración de las cadenas de valor agroalimentarias.



La cita de dos días contó con una amplia participación de empresas, comerciantes y especialistas del sudeste asiático e India. Los debates abordaron temas relacionados con el comercio agrícola, el procesamiento de alimentos, la logística, las cadenas de suministro y la innovación tecnológica, ofreciendo a los participantes un espacio para compartir experiencias, intercambiar información de mercado y fomentar la cooperación entre organismos públicos, asociaciones empresariales y compañías privadas.



Los expertos coincidieron en que Vietnam se ha consolidado como uno de los principales exportadores agrícolas del sudeste asiático, mientras que India mantiene un papel relevante como proveedor mundial de productos agrícolas y alimentarios. Según señalaron, la combinación de la capacidad productiva y tecnológica india con el dinámico ecosistema vietnamita de procesamiento y exportación puede contribuir a construir cadenas de suministro regionales más sólidas y resilientes.

En el evento (Fuente: VNA)

El economista indio G. Chandrashekhar afirmó que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica integral no solo busca aumentar el comercio bilateral hasta los 25 mil millones de dólares para 2030, sino también abrir una nueva etapa de cooperación en ámbitos como comercio, inversión, tecnología, salud y energías renovables.



Indicó además que esta nueva fase genera importantes oportunidades para empresas e inversionistas en sectores como manufactura, infraestructura, economía digital, industria farmacéutica, logística y servicios transfronterizos.



Según Chandrashekhar, la estructura comercial entre ambos países es altamente complementaria: Vietnam exporta principalmente productos industriales y tecnológicos, mientras que India suministra materias primas, productos agrícolas y determinados bienes manufacturados. Asimismo, destacó que Vietnam se está posicionando como un destino atractivo para las inversiones indias en energía, minería, agroindustria, tecnologías de la información y componentes automotrices.



Añadió que la estabilidad política de Vietnam, su numerosa población y su ubicación estratégica en importantes rutas marítimas lo convierten en un socio cada vez más relevante para India. En ese contexto, señaló que las empresas indias están explorando activamente oportunidades en energías renovables y desarrollo portuario.



Por su parte, el cónsul general de India en Ciudad Ho Chi Minh, Dr. Vipra Pandey, afirmó que ambas naciones están entrando en una “nueva era dorada” de relaciones bilaterales, impulsada por el objetivo común de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares antes de 2030.



El diplomático reiteró el compromiso de seguir apoyando las conexiones empresariales, la promoción de inversiones y la cooperación institucional entre ambos países, al tiempo que animó a las empresas de India y Vietnam a desarrollar empresas conjuntas, transferencias tecnológicas y alianzas estratégicas de largo plazo en el sector agroalimentario y otras industrias con alto potencial de crecimiento./.