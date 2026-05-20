Hanoi impulsa la transición eléctrica y acelera el auge del mercado de vehículos verdes

Hanoi (VNA) - Hanoi está elaborando una política de apoyo para fomentar la sustitución de motocicletas de gasolina por vehículos eléctricos, con ayudas que pueden alcanzar hasta 20 millones de dongs (unos 760 dólares), al tiempo que avanza en la restricción progresiva de los vehículos que utilizan combustibles fósiles.



En un contexto de precios elevados de la gasolina y de creciente tendencia hacia el transporte sostenible, el mercado de vehículos eléctricos en Vietnam registra un fuerte repunte de la demanda, tanto en automóviles como en motocicletas eléctricas.



Subsidios para motocicletas eléctricas



Según el borrador de resolución que el Comité Popular de Hanoi somete a consulta, podrán beneficiarse los ciudadanos con residencia permanente o residencia temporal continua de al menos dos años en la capital, que sean propietarios de motocicletas de gasolina registradas antes de la entrada en vigor de la normativa y que adquieran motocicletas eléctricas con precios a partir de 10 millones de VND (casi 380 dólares).



Cada persona podrá acceder al apoyo una sola vez por vehículo y elegir entre dos modalidades. En caso de optar por la ayuda directa en efectivo, la ciudad prevé cubrir el 20% del valor del vehículo, con un máximo de 190 dólares por unidad. Para los hogares pobres, el subsidio podrá alcanzar el 100% del valor del vehículo, hasta un máximo de 760 dólares, mientras que los hogares casi pobres recibirán el 80%, con un tope de 610 dólares.



Si no se elige la ayuda monetaria, los beneficiarios podrán optar por un bono de transporte público valorado en 190 dólares.



Además, Hanoi prevé reducir en un 50% las tasas de registro y matriculación de motocicletas eléctricas, mientras que los hogares pobres y casi pobres quedarán exentos de estos pagos. El proyecto también plantea la exención del billete de transporte público para diversos colectivos, entre ellos personas con méritos revolucionarios, personas con discapacidad, personas mayores, estudiantes, trabajadores de zonas industriales y hogares de bajos ingresos, así como la gratuidad del transporte en festividades, Año Nuevo y eventos especiales de la ciudad.



La iniciativa no se limita al apoyo financiero, sino que busca sentar las bases de una transición hacia la movilidad verde mediante el desarrollo de infraestructuras de carga, incentivos fiscales y un plan gradual para restringir los vehículos de combustión en Hanoi.



El mercado de vehículos eléctricos acelera su crecimiento



El aumento sostenido de los precios de los combustibles y los planes de restricción de vehículos fósiles en Hanoi están impulsando con fuerza el mercado de vehículos eléctricos.



Según el informe de ventas de abril de 2026 de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam (VAMA), los vehículos electrificados continúan liderando el crecimiento. Las ventas de vehículos híbridos alcanzaron 1.723 unidades, un 53% más interanual. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, este segmento sumó 6.848 unidades, lo que supone un incremento del 86% respecto al mismo período de 2025.



En el caso de los vehículos eléctricos de batería, el mercado también muestra señales positivas, con 49 unidades vendidas en abril y un total acumulado de 50 unidades en lo que va de año. Aunque la cifra sigue siendo reducida, representa un avance relevante, ya que en el mismo período del año anterior aún no se registraban datos para este segmento.



Más allá del automóvil, el mercado de motocicletas eléctricas también experimenta un fuerte dinamismo. Encuestas en distintos puntos de venta muestran que el número de clientes interesados o compradores se ha multiplicado entre tres y cuatro veces.



Un propietario de una tienda de vehículos eléctricos en el barrio de Long Bien señaló que la afluencia de clientes ha aumentado entre un 30% y un 40%, y que muchos consumidores deciden comprar tras informarse, en lugar de limitarse a consultar como antes.



Según datos del fabricante de vehículos eléctricos VinFast, su red de concesionarios ha recibido más de 135.000 pedidos en todo el país y ha entregado alrededor de 93.000 vehículos, mientras continúa acelerando la producción para completar más de 40.000 pedidos pendientes.



En Hanoi, la tendencia hacia la electrificación del transporte se hace cada vez más evidente, ya que la ciudad prevé restringir gradualmente los vehículos de gasolina en el centro urbano a partir del 1 de julio de 2026. Muchos ciudadanos consideran que el cambio hacia vehículos eléctricos no solo reduce los costes de combustible, sino que también facilita la adaptación a las nuevas políticas.



Los expertos prevén que el mercado de motocicletas eléctricas en Vietnam continuará expandiéndose en 2026, con ventas que podrían alcanzar entre 1,2 y 1,3 millones de unidades, lo que supondría un aumento de alrededor del 150% respecto al año anterior. La competencia entre grandes marcas como Honda, VinFast, Dat Bike y TMT Motors está intensificando el mercado, con el lanzamiento de nuevos modelos en los segmentos popular y premium./.

VNA