Tay Ninh capta inversiones para 49 proyectos de parques industriales

Tay Ninh, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia sureña vietnamita de Tay Ninh aprobó recientemente una lista de 49 proyectos prioritarios de parques industriales para atraer inversiones durante el período 2026-2030, con una superficie total cercana a las 16.000 hectáreas.



Según la Junta de Gestión de las Zonas Económicas de la provincia de Tay Ninh, la política tiene como objetivo ampliar el suelo industrial, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la captación de capitales.



La lista fue elaborada sobre la base de la actualización de la planificación provincial para el período 2021-2030 y del plan maestro de la Zona Económica Fronteriza de Moc Bai hasta 2045.



Solo en 2026, la provincia priorizará la atracción de inversiones para 21 proyectos con una superficie total aproximada de 7.150 hectáreas, concentrados en zonas con ventajas para el desarrollo industrial, logístico y de economía fronteriza como Tam Vu, Thanh Loi, Thanh Duc, Cau Khoi, Thu Thua y la Zona Económica Fronteriza de Moc Bai.



Durante el período 2026-2030, Tay Ninh continuará promoviendo inversiones para otros 28 proyectos con una superficie superior a las 8.800 hectáreas. Entre ellos destacan varios parques industriales de gran escala, de alrededor de 500 hectáreas cada uno, como Thanh Duc 2, Thanh Duc 3, Ben Cui, Tan Long 1 y Tan Long 2.



La localidad también orienta su estrategia hacia el desarrollo de parques industriales de alta tecnología con el propósito de atraer industrias limpias, tecnologías avanzadas y actividades de alto valor agregado.



De acuerdo con la planificación establecida, los proyectos serán desarrollados bajo un enfoque moderno e integrado, vinculado al crecimiento urbano, los servicios y la logística, con la meta de convertir gradualmente a Tay Ninh en un importante centro industrial y de tránsito de mercancías del sudeste vietnamita y de la región fronteriza sur del país./.

VNA