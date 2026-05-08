Ciudad Ho Chi Minh: El 76% de trámites administrativos se realizan en línea

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Tras casi un año de implementación del modelo de administración de dos niveles vinculado a la construcción de un gobierno digital, la recepción y resolución de trámites administrativos en Ciudad Ho Chi Minh ha mostrado avances significativos.



Aproximadamente el 76% de los expedientes ya se gestionan en línea, mientras que el nivel de satisfacción de ciudadanos y empresas alcanza índices muy elevados.



Durante la rueda de prensa socioeconómica celebrada la víspera, Tran Quang Thai, subdirector del Centro de Servicios de Administración Pública de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la urbe está avanzando gradualmente desde el modelo tradicional de gestión administrativa hacia un sistema operativo digital centrado en los ciudadanos y las empresas.



Según Quang Thai, el sistema de información para la gestión de procedimientos administrativos ya ha sido implementado de manera unificada en toda la ciudad y se encuentra conectado con el Portal Nacional de Servicios Públicos y diversas bases de datos sectoriales, contribuyendo así a la creación de una plataforma digital integral para la recepción, procesamiento y entrega de resultados administrativos.



El impulso de la automatización y de la interoperabilidad de datos ha permitido simplificar múltiples etapas de tramitación, reducir operaciones manuales, incrementar la transparencia y acortar los tiempos de resolución de expedientes.



Cabe destacar que Ciudad Ho Chi Minh ha implementado procedimientos administrativos independientes de las divisiones territoriales para el 100% de los trámites que cumplen las condiciones necesarias, facilitando así las gestiones tanto para ciudadanos como para empresas.



Actualmente, la ciudad ofrece 1.636 procedimientos administrativos bajo la modalidad de servicios públicos digitales integrales, lo que representa más del 80% del total de trámites administrativos.



Asimismo, se han puesto en marcha diversas medidas para incentivar el uso de servicios públicos en línea, como la exención de tasas para determinados trámites digitales y la integración total de las cuentas de identificación electrónica VNeID para unificar el acceso, la autenticación y el seguimiento de expedientes.



De acuerdo con las estadísticas oficiales, el número total de expedientes recibidos supera los 4,28 millones, de los cuales más de 3,26 millones fueron presentados en línea, equivalentes a cerca del 76%.



De los más de 4,12 millones de expedientes resueltos, más de 4,04 millones fueron procesados antes del plazo previsto, mientras que la tasa de expedientes retrasados se mantiene en niveles muy bajos.



La dirección del Centro de Servicios de Administración Pública de Ciudad Ho Chi Minh considera que estos resultados reflejan la eficacia de la reestructuración de procesos, la reducción de intermediarios y el aprovechamiento de bases de datos compartidas, evitando así que los ciudadanos deban presentar nuevamente documentos ya existentes en el sistema.



En la actualidad, la tasa de digitalización de expedientes y de emisión de resultados electrónicos de la ciudad supera el 91%, mientras que la reutilización de datos alcanza más del 92%.



El nivel de satisfacción de ciudadanos y empresas respecto a la gestión de trámites administrativos llegó al 99,44% a finales de 2025 y alcanzó el 100% durante los primeros meses de 2026.



No obstante, según el Centro de Servicios de Administración Pública de Ciudad Ho Chi Minh, el proceso de implementación aún enfrenta algunas dificultades, como la falta de sincronización entre ciertos sistemas de ministerios y organismos centrales, además de problemas técnicos ocasionales o procedimientos de interoperabilidad todavía no completamente unificados.



La ciudad continúa coordinando esfuerzos con las entidades pertinentes para perfeccionar el sistema y garantizar una operación más estable, fluida y amigable para los usuarios./.

VNA