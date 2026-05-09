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Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo

Tras 51 años de la liberación del Sur y la reunificación del país (30 de abril de 1975), Vietnam ha alcanzado notables avances en su desarrollo socioeconómico. Su Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 514 mil millones de dólares en 2025, lo que lo posiciona entre las 32 economías más grandes del mundo y como la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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Vietnam - Nueva era

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