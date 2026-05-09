Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo

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Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026
Durante los primeros cuatros meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó una cifra estimada de 344,17 mil millones de USD, lo que representa un aumento del 24,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este total, las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones un 28,7%. La balanza comercial de mercancías registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.
Provincia de Lam Dong inicia construcción de aeropuerto de Phan Thiet
El 27 de abril de 2026, el Comité Popular de la provincia de Lam Dong, en coordinación con Sun Group, celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto del aeropuerto de Phan Thiet, categoría de aviación civil.
Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030
El 7 de enero de 2026, en nombre del Buró Político, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. La Resolución se emitió en el contexto en que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con requisitos cada vez más altos para un crecimiento rápido y sostenible, estrechamente vinculando la economía, la política, la sociedad con la cultura y las personas.
Vietnam en la lista de los "52 lugares para visitar en 2026"
El New York Times incluye a Vietnam en su lista de los “52 lugares para visitar en 2026”. Destacan a Phu Quoc y su teleférico Hon Thom como símbolos del creciente turismo vietnamita.
Máximo dirigente de Vietnam: Los trabajadores deben vivir en condiciones cada vez mejores
El 27 de abril de 2026, con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30/4/1975 - 30/4/2026) y del Día Internacional de los Trabajadores (1/5), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó y dialogó con obreros y empleados de Ciudad Ho Chi Minh.
Campaña histórica de Ho Chi Minh: el culmen de la guerra revolucionaria de Vietnam
La Campaña Ho Chi Minh, que tuvo lugar del 26 al 30 de abril de 1975, fue el pináculo de la victoria en la guerra revolucionaria vietnamita y creó las páginas doradas más brillantes en la historia de la resistencia del pueblo vietnamita contra los invasores extranjeros.
Crece inversión de Vietnam al exterior en primer trimestre de 2026
La inversión de Vietnam al exterior alcanzó 619,9 millones de dólares en el primer trimestre del año, 2,6 veces más que el mismo lapso de 2025.
Festival del templo de reyes Hung: Convergencia del patriotismo y fuerza de unidad nacional
Durante miles de años, el Festival del templo de los reyes Hung se ha considerado como una festividad importante que refleja la identidad cultural única del pueblo vietnamita, expresa la filosofía de “Al beber agua, se recuerda el manantial” y honra las contribuciones de los Reyes Hung a la fundación y defensa del país.
Hanoi entre las 25 ciudades más interesantes del mundo en 2026
Hanoi, donde el encanto ancestral convive con el ritmo de vida moderno, ha sido clasificada en el puesto 25 de la lista de la revista Time Out (Reino Unido) de las 50 ciudades más interesantes del mundo para vivir y explorar en 2026, lo que reafirma el creciente atractivo de la capital vietnamita en el mapa turístico mundial.
Lista de 20 bases nacionales de datos de Vietnam
Vietnam desplegará 20 bases nacionales de datos, de acuerdo con la Decisión No. 11/2026/QD-TTg, emitida el 28 de marzo de 2026 por el Primer Ministro.
Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional
En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.
Vietnam prioriza la modernización del sistema educativo nacional
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam firmó la Conclusión N.º 18-KL/TW, que sintetiza los resultados del segundo Pleno del Comité Central del XIV mandato y traza orientaciones para el desarrollo socioeconómico en el período 2026–2030, con el objetivo de lograr un crecimiento de “dos dígitos”, poniendo énfasis en la modernización del sistema educativo, la mejora de la calidad de la formación y la atracción del talento.
Vietnam se centra en el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital
El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam solicita que se continúe aplicando de manera enérgica y eficaz las resoluciones y conclusiones, centrándose en las tareas clave, especialmente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.
Vietnam inicia construcción de su primera línea ferroviaria de alta velocidad
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la provincia norteña de Quang Ninh la ceremonia de inicio de las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi - Quang Ninh, el primer proyecto de este tipo con carácter interregional en el país.
Número de nuevas empresas aumenta un 57,8% en primer trimestre
En el primer trimestre de 2026, Vietnam registró más de 57.400 empresas nuevas, con un capital de casi 12 mil millones de dólares y una plantilla total de más de 167.500 empleados. Esto supone un aumento del 57,8% en el número de empresas, un 36,1% en el capital registrado y un 19,1% en la cantidad de empleados en comparación con el mismo período del año anterior.
Primer trimestre de 2026 - IPC Promedio aumenta un 3,51%
El índice de precios al consumidor promedio del primer trimestre de 2026 aumentó un 3,51 % en comparación con el mismo período de 2025.
Vietnam aprueba nueva estructura del Gobierno con 17 entidades
La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó en el primer período de sesiones de su XVI Legislatura la estructura del Gobierno con 14 ministerios y 3 organismos de nivel ministerial.
Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031
En su primer periodo de sesiones, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó una resolución por la que se elige a Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, como primer ministro de Vietnam. También adoptó las resoluciones relativas al nombramiento de viceprimeros ministros, ministros y demás miembros del Gobierno para el período 2026-2031.
Vietnam registra más de 14,97 millones de hectáreas de bosque
De acuerdo con la Decisión N.º 1106/QD-BNNMT, emitida el 31 de marzo de 2026 por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que dio a conocer el estado de los bosques nacionales en 2025, la superficie forestal total de Vietnam —incluidas áreas que no cumplen plenamente los criterios de cobertura— asciende a más de 14,97 millones hectáreas. Del total, más de 10 millones hectáreas corresponden a bosques naturales y cerca de 4,9 millones a bosques plantados, lo que sitúa la tasa de cobertura forestal del país en el 42,03%.
Reglas contra el fraude en línea
Con el acelerado avance de la tecnología, se estima que en 2026 la ciberdelincuencia recurrirá cada vez más a la inteligencia artificial (IA), utilizando deepfakes, clonación de voz y avatares virtuales para suplantar identidades de manera sofisticada, ya sea mediante videos falsos o haciéndose pasar por funcionarios y familiares. Frente a este escenario, la prevención exige no solo verificar la información, sino también aplicar procesos de autenticación estrictos.