Provincia vietnamita de Tay Ninh potencia su desarrollo logístico con nuevos parques industriales

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia sureña de Tay Ninh se posiciona como un polo estratégico gracias a su planificación de parques industriales, combinando logística e infraestructura de conexión regional.



Estos parques no solo albergan proyectos productivos, sino que también están conformando un espacio integrado de industria, logística, servicios y urbanización, redefiniendo el papel de la provincia en la cadena de valor del sur de Vietnam.



Una de las principales fortalezas de Tay Ninh es la disponibilidad de suelo industrial, un recurso limitado en otras localidades cercanas. Según la planificación hasta 2030, la provincia proyecta desarrollar unos 100 parques industriales con más de 31.300 hectáreas. Hasta ahora, se han establecido 48 parques con cerca de 15.000 hectáreas, de las cuales 34 están listas para recibir inversiones, con más de 10.000 hectáreas y una tasa de ocupación del 68,67%. Actualmente, aún quedan unas 1.360 hectáreas de terreno limpio disponibles para arrendamiento.



Paralelamente, se impulsa la infraestructura de transporte estratégico para reforzar la conectividad regional. Autopistas, cinturones viales y ejes de desarrollo que enlazan Ciudad Ho Chi Minh con el paso fronterizo internacional de Moc Bai y el Delta del Mekong se están completando, reduciendo tiempos de transporte y costos logísticos, y mejorando la competitividad empresarial.



Gracias a estas condiciones, la atracción de inversiones mantiene un ritmo positivo. Los parques industriales de Tay Ninh han captado alrededor de 2.600 proyectos, incluidos cerca de 1.500 de inversión extranjera directa (IED) y más de 1.100 nacionales, con un capital registrado total de unos 18,5 mil millones de USD y más de 23 billones de VND, contribuyendo a la reestructuración económica hacia la industrialización.



De cara al futuro, la provincia busca mejorar aún más el entorno de inversión y negocios, acelerando la reforma administrativa con enfoque en transparencia y eficiencia, colocando a las empresas en el centro de los servicios. Asimismo, orienta sus parques industriales hacia modelos verdes, inteligentes y vinculados a alta tecnología y logística, dejando atrás la atracción basada solo en bajos costos para centrarse en la calidad de infraestructura y servicios.



Foto ilustrada (Fuente: VNA)

El desarrollo de parques industriales también impulsa la creación de áreas urbanas, servicios y sistemas logísticos, consolidando un ecosistema económico integral. Para ello, Tay Ninh refuerza la simplificación de procedimientos en inversión, construcción y uso de tierras, y mejora la coordinación interinstitucional para superar obstáculos.



La provincia prioriza inversiones selectivas, enfocándose en proyectos de alta tecnología, industria de apoyo y respeto al medio ambiente. Los modelos de parques industriales ecológicos e inteligentes, alineados con estándares de desarrollo sostenible, se están consolidando.



Empresarios destacan las ventajas de Tay Ninh: ubicación estratégica, disponibilidad de suelo, costos competitivos y un entorno de inversión en constante mejora, consolidándola como un destino atractivo para proyectos de infraestructura industrial.



Actualmente, además de los parques en operación, la provincia cuenta con 14 proyectos en implementación, que abarcan cerca de 4.800 hectáreas, y otros 52 proyectos en fase de planificación con más de 16.500 hectáreas. Esta amplia y bien preparada oferta de suelo constituye una base sólida para atraer proyectos de gran escala y alta calidad en los próximos años./.