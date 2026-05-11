Vietnam y Canadá refuerzan cooperación comercial

Hanoi (VNA) - Vietnam y Canadá acordaron fortalecer la cooperación en economía, comercio y conectividad de cadenas de suministro, en medio de un contexto global marcado por la volatilidad del comercio internacional.



El consenso fue alcanzado durante una reunión entre el ministro vietnamita de Industria y Comercio, Le Manh Hung, y el embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel.



En el encuentro, Le Manh Hung destacó que las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países mantienen una tendencia de crecimiento positiva pese a las dificultades de la coyuntura internacional, y subrayó que aún existe un amplio potencial para ampliar la cooperación bilateral.



El ministro señaló además que la participación de ambas naciones en el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) ha generado beneficios concretos, favoreciendo el comercio, la inversión, la conectividad empresarial y las cadenas de suministro.



Asimismo, agradeció a Canadá por su apoyo a las iniciativas impulsadas durante la presidencia vietnamita del CPTPP en 2026 y expresó el respaldo de Hanoi a la organización de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2029 en Canadá.



Sobre esa base, instó a Ottawa a continuar coordinándose estrechamente con Vietnam y con el Ministerio de Industria y Comercio en mecanismos bilaterales y multilaterales, con vistas a generar nuevos impulsos para el comercio y la inversión en el futuro.



Por su parte, Jim Nickel valoró el papel cada vez más relevante de Vietnam en las cadenas de suministro globales y afirmó que el país indochino se ha consolidado como un proveedor confiable de bienes para Canadá.



El diplomático subrayó además que, en un entorno comercial mundial inestable, ambos países comparten una visión común a favor de un sistema comercial abierto, transparente y basado en reglas.



Las dos partes coincidieron en destacar el desarrollo positivo de los vínculos bilaterales en los últimos años, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión.



También acordaron coordinarse estrechamente para preparar la tercera sesión del Comité Conjunto Vietnam-Canadá de Cooperación Económica y la celebración del Foro Empresarial bilateral, previstos para inicios de junio de 2026 en Ottawa.



Durante la reunión, ambas partes analizaron además el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Canadá (ACAFTA).



Le Manh Hung reiteró que Vietnam concede gran importancia a los esfuerzos orientados a concluir las negociaciones en 2026 y pidió a Canadá desempeñar un papel activo y flexible para resolver oportunamente los temas pendientes, con miras a alcanzar un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso.



El ministro expresó además su confianza en que, una vez firmado, el ACAFTA abrirá una nueva etapa de cooperación económica, comercial y de inversión entre Canadá y la ASEAN, así como entre Vietnam y Canadá en particular.



Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir apoyando a las empresas para aprovechar eficazmente los compromisos del CPTPP, promover la cooperación en comercio e inversión y facilitar una mayor participación de los productos vietnamitas en las cadenas de suministro y sistemas de distribución del mercado canadiense./.