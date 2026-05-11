Ciudad de Ho Chi Minh busca acelerar el ritmo de desembolso de la inversión pública

Ciudad de Ho Chi Minh (VNA) - La inversión pública se considera un motor clave para que Ciudad Ho Chi Minh alcance un crecimiento económico de dos dígitos en 2026, pero tras cuatro meses el desembolso apenas llegó al 10,5% del plan, por lo que las autoridades locales exigen resolver rápidamente los obstáculos relacionados con terrenos, trámites y construcción para cumplir la meta de ejecutar el 100% del capital este año.



En 2026, el gobierno central asignó a la ciudad un plan de inversión pública de 147,5 billones de VND (5,67 mil millones de USD), un aumento del 22,6% respecto a 2025, representando el 14,6% del total nacional. Hasta la fecha, solo se han desembolsado 15,56 billones de VND (598 millones de USD). La principal causa ha sido la reorganización de la gestión de la inversión pública, con ajustes en las tareas de los inversores y la creación de nuevas unidades de gestión de proyectos a nivel comunal, lo que retrasó la transferencia de expedientes. Las dificultades mayores se han resuelto en abril, permitiendo acelerar los desembolsos.



En una conferencia efectuada el 8 de mayo, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Hoang Nguyen Dinh, pidió a las unidades cambiar el enfoque, estableciendo la meta de “desembolsar el 100%” en lugar de “esforzarse por lograrlo”, mostrando determinación. Se exige reorganizar los comités de proyectos comunales, reforzar la responsabilidad de los líderes y considerar responsabilidades de las unidades que retrasen los desembolsos. La meta es desembolsar entre 30-35% en el segundo trimestre y 100% al cierre del año.



Los principales cuellos de botella son la liberación de terrenos y la volatilidad de los precios de los materiales. En 2026, se asignaron 33.68 billones de VND (1,3 mil millones de USD) para compensaciones en 165 proyectos; hasta ahora se han desembolsado 8.6 billones de VND, un 25%. Muchos proyectos recién financiados aún realizan trámites de expropiación, medición y verificación legal. La ciudad se centra en completar los planes de compensación y reasentamiento para acelerar los pagos en el tercer trimestre.



Los proyectos clave también enfrentan presión por el aumento de costos de materiales debido al alza de combustibles, arena y equipos. Por ejemplo, el proyecto del Cinturón Periférico 3 de la ciudad prevé un retraso de seis meses, con un avance general del 76%. Los inversores y contratistas coordinan el aumento del suministro de materiales y solicitan actualizar los precios acorde al mercado para reducir la presión de costos.



Con la mayor asignación de inversión pública hasta la fecha, la presión de desembolso en 2026 será alta. Si se resuelven oportunamente los obstáculos de terrenos, procedimientos y materiales, la inversión pública seguirá siendo un motor clave para impulsar el crecimiento económico de la ciudad./.

VNA