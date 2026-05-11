Economía

Tasas hipotecarias continúan elevadas pese al ajuste a la baja de depósitos en bancos vietnamitas

Algunos bancos vietnamitas aumentan tasas de depósitos para captar capital, mientras los créditos hipotecarios siguen altos.

Foto de ilustración (Fuente: Bnews)
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Hanoi (VNA)- A pesar de la reducción de los tipos de interés de los depósitos por parte de 42 bancos, que reajustaron sus tasas entre un 0,1 % y un 0,5 % anual siguiendo las directrices del Banco Estatal de Vietnam, algunas entidades redoblan sus esfuerzos por captar capital a medio y largo plazo mediante tasas elevadas y programas especiales de incentivos.

Según las tablas de tasas publicadas, el banco Saigonbank sorprendió al elevar la tasa de ahorro en línea para el plazo de 13 meses al 7,9% anual, convirtiéndose en la tasa de depósito más alta del mercado actual. Bac A Bank también reajustó al alza su tasa para el mismo plazo hasta el 7% anual.

Además, muchos bancos implementan programas para retener a los ahorradores, como Vietcombank con su producto “Depósito con retiro de capital flexible” y Cake by VPBank con un incremento adicional de hasta el 1,5% anual.

No obstante, estos programas de incentivos son principalmente de corto plazo o se aplican bajo condiciones específicas, en lugar de reflejar una tendencia de aumento generalizado en el mercado.

Nguyen Thanh Tung, presidente de la Junta Directiva de Vietcombank, comentó que de aquí a finales de año es poco probable que se produzca una ola de competencia por subir las tasas de depósito entre los bancos.

Mientras el nivel de las tasas de depósito continúa su tendencia a la baja, las tasas de préstamo, especialmente para la compra de viviendas, se mantienen en niveles elevados. Según un informe de la empresa de calificación crediticia de inversiones VIS Rating, se prevé que la tasa promedio de los préstamos hipotecarios este año sea entre 3 y 4 puntos porcentuales superior a la del mismo período del año anterior.

Encuestas en varios bancos comerciales muestran que las tasas fijas para préstamos hipotecarios oscilan actualmente entre el 8% y el 10% anual. Tras el período de oferta inicial, las tasas variables en muchos bancos pueden llegar incluso al 14% o 15% anual.

Aunque entidades como Vietcombank, Techcombank o Agribank lanzan continuamente paquetes de préstamos preferenciales con tasas iniciales bajas, la mayoría solo se aplican durante períodos cortos, de los primeros 6 a 24 meses.

​En el caso de préstamos hipotecarios con plazos de entre 15 y 30 años, las fluctuaciones de los tipos de interés en la etapa posterior se convierten en una considerable carga financiera para los prestatarios, especialmente dado el elevado coste de la vivienda.

Nguyen Van Dinh, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Vietnam, evaluó que la fluctuación de las tasas de los préstamos hipotecarios impacta directamente en la capacidad de acceso a la vivienda de la población, especialmente de los jóvenes y las familias de ingresos medios.

Según Pham Chi Quang, director del Departamento de Política Monetaria (Banco Estatal de Vietnam), si la tendencia a la baja de las tasas de depósito continúa extendiéndose a la estructura de capital de las instituciones de crédito, las tasas de préstamo tendrán margen para reducirse más en el futuro. Sin embargo, la bajada de las tasas de interés debe realizarse de forma paralela al objetivo de estabilizar el tipo de cambio y garantizar el atractivo del dong vietnamita./.

VNA
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