Economía

Vietnam presenta productos agrícolas en un gran foro comercial africano

Vietnam presenta café, té, especias y otros productos agrícolas en el AFIC 12 en Argel, reuniendo a empresarios e inversores de 43 países africanos para impulsar el comercio y la cooperación económica.

Un visitante muestra interés por el café vietnamita que se exhibe en el marco del XII Foro Africano de Inversión y Comercio. (Foto: VNA)
Un visitante muestra interés por el café vietnamita que se exhibe en el marco del XII Foro Africano de Inversión y Comercio. (Foto: VNA)

Argel (VNA) – Los principales productos agrícolas de Vietnam fueron presentados en la 12ª edición del Foro África de Inversión y Comercio (AFIC 12), inaugurado en Argel el 9 de mayo.

El evento reunió a alrededor de 2.000 participantes, entre ellos funcionarios, expertos económicos, empresas y organizaciones financieras y de desarrollo de 43 países africanos, así como numerosos socios internacionales.

En los espacios de exposición paralelos al foro, se exhibieron empresas destacadas y productos representativos de países africanos y socios internacionales.

La Embajada de Vietnam y la Oficina Comercial en Argelia instalaron un pabellón para presentar los principales productos agrícolas vietnamitas, incluidos café, té y especias como pimienta, cúrcuma, canela y anís estrellado, además de coco deshidratado, leche, jugos de frutas enlatados y gránulos de plástico.

Muchos visitantes tuvieron la oportunidad de degustar café vietnamita y mostraron un fuerte interés por el producto.

El foro fue organizado conjuntamente por el Centro Árabe-Africano para la Inversión y el Desarrollo (CAAID), la Unión Africana (UA), el Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank) y la Secretaría del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).

Según los organizadores, el evento de dos días prevé la firma de numerosos acuerdos de cooperación en inversión, comercio y desarrollo económico. El foro tiene como objetivo promover la actividad productiva, impulsar el comercio intraafricano y facilitar el acceso a los mercados en línea con las tendencias emergentes de la economía africana.

AFIC 12 también funciona como una plataforma de intercambio y conexión entre empresarios, inversores, representantes de instituciones económicas y financieras, cámaras de comercio e industria, así como organizaciones regionales e internacionales, con el fin de explorar oportunidades de cooperación y fomentar el crecimiento económico compartido.

Además, el foro busca promover asociaciones económicas sostenibles y fortalecer la coordinación en la implementación de la Agenda 2063 de la Unión Africana, en la que la integración económica se identifica como una de las principales prioridades estratégicas del continente./.

VNA
#AFIC #Productos agrícolas #África
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