Productos vietnamitas encuentran crecientes oportunidades en Túnez

Hanoi (VNA) – Túnez se está consolidando como un mercado dinámico y una puerta de entrada al norte de África y a la región árabe-africana en general, ofreciendo importantes oportunidades para las exportaciones vietnamitas, especialmente de productos agrícolas e industriales.



Según la Oficina Comercial de Vietnam en Argelia, que también gestiona Túnez, si bien ese país tiene un mercado relativamente pequeño, con una superficie de 163.610 km² y una población de aproximadamente 13 millones de habitantes, se considera una de las economías más dinámicas y competitivas de la región árabe-africana. El país está profundamente integrado en la economía global y se beneficia de una ubicación estratégica cerca de Europa, a tan solo 140 km.



Túnez se ha adherido a ocho acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales y es uno de los países pioneros en la implementación del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), que cuenta con 54 Estados miembros. Esto convierte al país en una puerta de entrada potencial para que los productos vietnamitas accedan a los mercados africanos y árabes, en particular al norte de África.



Cada año, Túnez importa aproximadamente 30.000 toneladas de granos de café verde, principalmente Robusta, 30.000 toneladas de arroz y 360.000 toneladas de azúcar.



En cuanto al marco jurídico, Vietnam y Túnez han firmado varios acuerdos importantes, entre ellos un acuerdo comercial en 1994 que otorga mutuamente el estatus de nación más favorecida; un acuerdo de cooperación económica, cultural y científico-técnica en 1999; un acuerdo marco de cooperación agrícola en 2002; y un memorando de entendimiento sobre cooperación y apoyo al desarrollo empresarial entre la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) y la Unión Tunecina de Industria, Comercio y Artesanía (UTICA) en 2005.



Además, rubricaron un acuerdo sobre exención de visado para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales en 2007; y un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 2010.



Ambos países también han celebrado tres sesiones del Comité Intergubernamental, la última de ellas en Túnez en abril de 2018.



Las exportaciones de Vietnam a Túnez alcanzaron los 40,6 millones de dólares en 2025, compuestas principalmente por productos agrícolas como café robusta, pimienta, anacardos, coco rallado y mariscos, además de bienes industriales, incluyendo teléfonos móviles y componentes, calzado, prendas de vestir, hilo, maquinaria, componentes electrónicos, materiales plásticos y productos químicos como el ácido carboxílico.



Por su parte, Vietnam importó bienes de Túnez por valor de 17,35 millones de dólares, principalmente productos agrícolas, alimentos e insumos industriales como mariscos, equipos médicos y dentales, y piensos en polvo.



La Oficina Comercial de Vietnam en Argelia informó que se espera que una delegación de trabajo visite Túnez del 5 al 11 de junio para asistir a la Exposición Internacional Africana de la Industria Alimentaria y organizar una conferencia en línea para establecer contactos comerciales entre empresas vietnamitas y tunecinas, con el objetivo de fortalecer la cooperación e impulsar el comercio bilateral./.

VNA