Economía

Marcas vietnamitas avanzan hacia el mercado mundial

Vietnam impulsa reformas y políticas para fortalecer la economía privada, ampliar inversiones y promover empresas sostenibles e innovadoras.

Nam Cau Kien, un modelo económico privado típico de la ciudad de Hai Phong, fue seleccionado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) como uno de los 37 parques industriales participantes en el Programa Global de Parques Eco-Industriales. (Foto: VNA)
Nam Cau Kien, un modelo económico privado típico de la ciudad de Hai Phong, fue seleccionado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) como uno de los 37 parques industriales participantes en el Programa Global de Parques Eco-Industriales. (Foto: VNA)


Hanoi (VNA)- Tras más de un año de implementación de la Resolución 68-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía privada, Vietnam ha promulgado numerosos mecanismos y políticas orientados a eliminar barreras institucionales, ampliar el espacio de inversión y desbloquear recursos para las empresas.

Estos cambios no solo generan un nuevo impulso para el sector privado, sino que también abren oportunidades para que las marcas vietnamitas participen más profundamente en las cadenas de valor regionales y globales.

Concreción mediante políticas de acción

El doctor Bui Thanh Minh, subdirector de la Oficina del Comité de Investigación para el desarrollo de la economía privada, señaló que el espíritu emprendedor se ha fortalecido notablemente gracias a la implementación de la Resolución 68 y a una serie de políticas concretas.

Entre ellas destacan el Decreto 20/2026/NĐ-CP, que regula la aplicación de mecanismos especiales para el desarrollo de la economía privada; la Decisión 631/QĐ-TTg, que aprueba el Programa de desarrollo de 1.000 empresas pioneras para el período 2026-2030; y la Decisión 525/QĐ-TTg, destinada a la formación de 10.000 directores ejecutivos hasta 2030.

Según la Oficina General de Estadística del Ministerio de Finanzas, en los primeros cuatro meses de 2026 Vietnam registró 77.800 nuevas empresas, con un capital total cercano a 785,4 billones de dongs y más de 356.900 trabajadores registrados, cifras que representan aumentos del 50,7 % en número de empresas y del 60,1 % en capital respecto al mismo período del año anterior.

El número total de empresas que ingresaron al mercado superó las 119.400, un 32,8% más que en 2025, superando a las 108.900 empresas que abandonaron el mercado.

Además, grandes corporaciones vietnamitas han comenzado a participar activamente en proyectos estratégicos nacionales como el ferrocarril de alta velocidad, centros financieros internacionales y centros marítimos internacionales.

Según Thanh Minh, esto refleja una creciente confianza del sector empresarial impulsada por los cambios en las políticas y en la mentalidad de desarrollo.

No obstante, muchas empresas aún enfrentan dificultades relacionadas con el acceso al capital, la tierra, la mano de obra, la transformación tecnológica, los costos administrativos y los cambios repentinos de políticas. En los primeros cuatro meses de 2026, unas 15.200 empresas completaron procedimientos de disolución, casi el doble que en el mismo período del año anterior, marcando un récord en los últimos años.

Thanh Minh afirmó que para desarrollar un sector privado verdaderamente sólido, equitativo y sostenible, es necesario continuar impulsando reformas profundas. “La confianza empresarial debe fortalecerse mediante reformas reales que permitan procedimientos más rápidos, menores costos de cumplimiento y un acceso más justo a los recursos y oportunidades”, destacó.

Asimismo, subrayó la necesidad de crear un entorno empresarial transparente y predecible, así como de impulsar empresas pioneras con capacidad de liderazgo global. Estas compañías deberán fortalecerse en gobernanza, innovación, tecnología, estándares ESG (ambiental, social y gobernanza) y construcción de marca, contribuyendo a integrar más profundamente a Vietnam en las cadenas de suministro internacionales.

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La cooperativa de fideo celofán Viet Cuong, ubicada en la provincia de Thai Nguyen, se especializa en la producción de diversos productos para consumo nacional y exportación. (Foto: VNA)


La doble transformación hacia un desarrollo sostenible

Por su parte, Nguyen Van Luu, director general de la empresa agrícola de alta tecnología Agri Dong Tam, afirmó que la Resolución 68 ha servido como una importante plataforma para que el sector privado avance con mayor confianza.

Tras más de un año de implementación, la compañía ha desarrollado una estrategia de “doble transformación”: digitalización de la gestión operativa y transición ecológica de su cadena de valor.

La empresa ha desarrollado 250 hectáreas de materias primas de alta tecnología, lidera dos cooperativas y colabora con más de diez unidades satélite. Además, domina tecnologías de congelación IQF y liofilización, mientras que el uso de drones y sistemas de riego automático ha permitido reducir un 40% las emisiones de carbono y disminuir un 30% los costos de producción gracias a modelos de agricultura circular.

La empresa también ha digitalizado completamente sus datos mediante el software VeriTrust y aplica sistemas de trazabilidad digital y etiquetas anti-falsificación en sus productos de exportación.

“Antes seguíamos atrapados en el problema de ‘buenas cosechas pero bajos precios’ y en la exportación de productos sin procesar. La Resolución 68 nos dio la confianza para transformar completamente nuestra estrategia empresarial. El mayor cambio no es solo el aumento del 50% en los ingresos, sino la transformación de nuestra mentalidad: pasar de vender lo que tenemos a vender lo que el mercado necesita, acompañado de compromisos ambientales y transparencia digital”, afirmó.

Desde su experiencia práctica, el empresario propuso dos prioridades para el futuro: apoyar a las cooperativas en la estandarización de sistemas digitales de trazabilidad y registros de emisiones de carbono conforme a estándares internacionales, y establecer un marco jurídico para los créditos de carbono y la valoración de activos tecnológicos especiales, facilitando así el acceso a financiamiento preferencial para proyectos sostenibles./.

VNA
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