Vietnam fortalece con partidos políticos y organizaciones de amistad de Sri Lanka

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Colombo (VNA)- En el marco de la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV( y presidente del país, To Lam, a Sri Lanka, Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, sostuvo encuentros con dirigentes del Frente de Liberación Popular de Sri Lanka, el Partido Comunista de Sri Lanka y la Asociación de Solidaridad Sri Lanka-Vietnam.

​Durante la reunión, el secretario general del Frente de Liberación Popular de Sri Lanka, Tilvin Silva, aplaudió la visita de To Lam y la delegación vietnamita de alto nivel, calificándola como un honor para el Estado y el pueblo esrilanqués. Asimismo, expresó su deseo de fortalecer aún más las relaciones entre ambos países y partidos.

Tilvin Silva manifestó su admiración por las victorias del Partido Comunista de Vietnam y del pueblo vietnamita en la lucha por la liberación nacional y en la construcción y desarrollo del país. También expresó su interés en aprender de la experiencia vietnamita en el proceso de desarrollo socioeconómico.

Por su parte, Thanh Nghi afirmó que Vietnam siempre valora y recuerda el apoyo y la solidaridad del pueblo y de las fuerzas políticas de Sri Lanka, incluido el Frente de Liberación Popular de Sri Lanka, durante la lucha por la independencia y en la actual etapa de construcción nacional.

​Al informar sobre la situación de Vietnam, destacó que, tras 40 años de Renovación, el país ha alcanzado logros históricos. El XIV Congreso Nacional del PCV estableció como metas convertir a Vietnam en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos para 2030 y en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.

Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, y el secretario general del Frente de Liberación Popular de Sri Lanka, Tilvin Silva. Foto: VNA

​Reiteró que Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización, y concede gran importancia al fortalecimiento de la amistad tradicional y la cooperación multifacética con Sri Lanka. La reciente elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Integral abre un nuevo marco para impulsar una cooperación más amplia y efectiva.

​Propuso que ambas partes continúen fortaleciendo los intercambios de información y experiencias sobre construcción partidista, movilización de las masas y desarrollo sostenible, además de promover la difusión de la amistad y cooperación entre los dos países, especialmente entre las nuevas generaciones.

En el encuentro con el secretario general del Partido Comunista de Sri Lanka, G. Weerasinghe, y el secretario general de la Asociación de Solidaridad Sri Lanka-Vietnam, Sudasinghe Sugathapala., Thanh Nghi felicitó el éxito del XXIII Congreso del Partido Comunista de Sri Lanka y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Weerasinghe, continuará contribuyendo a la construcción de un Sri Lanka pacífico, democrático y próspero.

​Destacó también que, durante la visita del secretario general y presidente To Lam, Vietnam y Sri Lanka acordaron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Integral, fortaleciendo la confianza política y ampliando la cooperación en todos los ámbitos.

​Asimismo, valoró altamente las actividades de la Asociación de Solidaridad Sri Lanka-Vietnam en el fortalecimiento de la amistad bilateral y agradeció el respeto y afecto que el Partido Comunista de Sri Lanka y la asociación han mostrado hacia Ho Chi Minh y el pueblo vietnamita.

Recomendó que, en el futuro, ambas partes continúen impulsando los intercambios de delegaciones, la cooperación teórica y la coordinación en foros internacionales de partidos políticos, además de promover actividades de intercambio popular y cultural para fortalecer la solidaridad y el entendimiento mutuo entre los dos pueblos.

​Por su parte, G. Weerasinghe felicitó el éxito del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam y expresó su interés en las metas de desarrollo de Vietnam, incluida la aspiración de alcanzar un crecimiento superior al 10% en 2026 y en los próximos años, manifestando su confianza en que Vietnam logrará cumplir exitosamente sus objetivos de desarrollo./.

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