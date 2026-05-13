Sector acuático de Vietnam apunta a récord exportador en 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones de los productos acuáticos de Vietnam alcanzaron alrededor de 3,7 mil millones de dólares, lo que representó un aumento de casi 15% en comparación con el mismo período del año pasado.

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Productos del Mar (VASEP) informó que este resultado demuestra que la industria ha tenido avances significativos en los primeros meses del año, especialmente en grupos de rubros clave como camarón, pescado Tra (pangasius), calamar, pulpo, cangrejo, moluscos y algunos de alto valor, encaminándose hacia el objetivo planteado anual de lograr los 12 mil millones de dólares por el concepto de exportaciones.

Sin embargo, las tasas de crecimiento son desiguales entre productos y mercados, comentó. Mientras que el mercado chino experimentó un fuerte aumento de más del 50%, otros se recuperaron lentamente; en particular, las exportaciones a Estados Unidos disminuyeron más del 7% debido al incremento de las barreras comerciales, detalló.

Las empresas exportadoras evaluaron que 2026 aún presenta oportunidades de crecimiento para los productos del mar vietnamitas. En consecuencia, se prevé que la demanda mundial de dichos rubros se mantenga estable, especialmente en mercados que dependen de las importaciones, como Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Japón y China, precisó.

También surgen oportunidades de la reestructuración del consumo global, ya que los compradores priorizan cada vez más los productos procesados, prácticos, con un alto valor de utilidad y un origen claro, señaló la fuente.

Mientras tanto, los acuerdos de libre comercio, incluidos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y el de Libre Comercio entre Vietnam y el Reino Unido (UKVFTA), siguen creando oportunidades para que las empresas del país indochino aumenten su ventaja competitiva si saben cómo utilizar eficazmente las normas de origen, las preferencias fiscales y cumplir con los requisitos del mercado.

​Además, la escasez de suministro en algunas regiones, especialmente de pescado blanco, moluscos y ciertos productos acuáticos de alta calidad, está creando más oportunidades para que los rubros amplíen su cuota de mercado.

Nguyen Hoai Nam, secretario general de VASEP, destacó que la industria pesquera aún tiene un gran espacio, con la posibilidad de alcanzar un objetivo de crecimiento del 8-10% en 2026.

Por lo tanto, para lograr nuevos hitos en materia de exportaciones, las empresas necesitan urgentemente el apoyo oportuno del Gobierno y de los Ministerios y organismos pertinentes, centrándose en la resolución de tres cuestiones principales: la reforma institucional y la reducción de los costes de cumplimiento; el desarrollo de materias primas para el procesamiento destinado a la exportación; la expansión de los mercados y el fortalecimiento de la competencia en el comercio internacional, argumentó.

En lo que respecta al envío de productos a los mercados de la UE y EE. UU., las empresas están solicitando modificaciones urgentes a varias normativas destinadas a simplificar los procedimientos y promover la digitalización de los procesos, así como impulsar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), entre otros.

VASEP también recomendó que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y las autoridades locales revisen las regulaciones sobre zonificación pesquera para adaptarlas a las prácticas de producción reales; y continúen invirtiendo en infraestructura portuaria, sistemas de monitoreo de buques y bases de datos de trazabilidad, con vistas a garantizar un suministro legal de materias primas para su procesamiento y exportación.

A largo plazo, resulta necesario desarrollar un programa integral para el desarrollo de materias primas acuáticas destinadas al procesamiento y exportación, centrándose en la mejora de la calidad de las variedades, el control de enfermedades, la reducción de los costes de crianza y la ampliación de las zonas de cultivo de acuerdo con la planificación.

Asimismo, se espera que el Gobierno, los Ministerios y ramas concernientes continúen apoyando a las empresas para que puedan responder a los casos de defensa comercial, las medidas antidumping y antisubvenciones, los requisitos de equivalencia técnica y las nuevas normas medioambientales y de desarrollo sostenible en los principales mercados.

Simultáneamente, se debe reforzar la promoción comercial y la diplomacia económica en mercados clave como Estados Unidos, la UE, China, Japón, Corea del Sur, la ASEAN, Oriente Medio, el Reino Unido y Australia para ampliar los espacios para las exportaciones acuáticas vietnamitas./.