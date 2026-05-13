Economía

Grupo LuLu impulsa las importaciones de productos agrícolas vietnamitas

LuLu Group International refuerza la importación de productos agrícolas de Vietnam mediante vuelos chárter hacia Emiratos Árabes Unidos, impulsando las exportaciones al mercado del Golfo.

(Foto: Ministerio de Industria y Comercio)
(Foto: Ministerio de Industria y Comercio)

Hanoi (VNA) - LuLu Group International, operador de la cadena de hipermercados de reconocimiento global LuLu Hypermarket, continúa incrementando la compra de productos vietnamitas, lo que refleja la creciente confianza de los importadores de Medio Oriente en la capacidad productiva, los estándares de calidad y la fiabilidad de suministro de Vietnam.

Según la Agencia de Comercio Exterior de Vietnam, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, esta ampliación de las compras no solo refuerza la presencia de los productos vietnamitas en una de las principales redes minoristas de la región, sino que también impulsa nuevas oportunidades de exportación hacia el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán.

En esta línea, y por instrucción del presidente y director ejecutivo de LuLu Group International, M.A. Yusuff Ali, se ha puesto en marcha un segundo vuelo chárter para transportar productos agrícolas vietnamitas a los Emiratos Árabes Unidos.

El cargamento, de 98 toneladas de productos agrícolas, fue gestionado por la empresa MAY Exports Vietnam, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, bajo la coordinación de Mirash Basheer. El vuelo partió del aeropuerto de Tan Son Nhat el 10 de mayo de 2026, lo que confirma el creciente interés del mercado emiratí y de Medio Oriente por los productos agrícolas vietnamitas.

La expansión de estas operaciones logísticas y comerciales evidencia una confianza cada vez mayor en los productos vietnamitas y abre nuevas oportunidades para impulsar la producción y las exportaciones hacia un mercado de alto potencial.

Más allá del ámbito comercial, estas iniciativas refuerzan el papel de Vietnam en la cadena global de suministro agrícola y muestran la capacidad de cooperación entre empresas exportadoras vietnamitas y grandes grupos de distribución internacionales en un contexto de volatilidad del mercado.

El éxito de este segundo vuelo chárter sienta además las bases para el posible establecimiento de rutas de transporte regulares entre Vietnam y Medio Oriente, lo que contribuiría a aumentar las exportaciones, elevar el valor de la marca vietnamita y diversificar los mercados de destino.

El Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores subrayó que, en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y de interrupciones en las rutas marítimas internacionales, los vuelos chárter especializados resultan estratégicos. No solo garantizan el suministro al mercado de los Emiratos Árabes Unidos, sino que también evidencian la capacidad de adaptación de las empresas vietnamitas ante las fluctuaciones del comercio global.

En el caso de los productos agrícolas frescos, el tiempo de transporte es determinante para preservar la calidad y la frescura. Estos vuelos permiten reducir los plazos de entrega, minimizar riesgos logísticos y asegurar la estabilidad de la cadena de suministro entre Vietnam y Medio Oriente, una región con una demanda creciente de productos agrícolas tropicales de alta calidad./.

VNA
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Foto ilustrativa. Fuente: VNA

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