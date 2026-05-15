Economía

Ciudad Ho Chi Minh refuerza lucha contra productos falsos

En los últimos tiempos, las fuerzas competentes de Ciudad Ho Chi Minh han intensificado las inspecciones y tomado medidas enérgicas contra los productos falsificados y los que infringen los derechos de propiedad intelectual en mercados, centros comerciales y plataformas de comercio electrónico.

Las fuerzas competentes realizan inspecciones. (Fuente: VNA)
Las fuerzas competentes realizan inspecciones. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) En los últimos tiempos, las fuerzas competentes de Ciudad Ho Chi Minh han intensificado las inspecciones y tomado medidas enérgicas contra los productos falsificados y los que infringen los derechos de propiedad intelectual en mercados, centros comerciales y plataformas de comercio electrónico.

Como resultado, han impuesto multas administrativas por un total de 650 millones de dongs (25 mil dólares) por las infracciones, informó el Departamento de Gestión de Mercados de Ciudad Ho Chi Minh.

En concreto, el Equipo de Gestión de Mercado N° 18 de dicho Departamento realizó inspecciones a 16 hogares de negocios que venden artículos de moda como ropa, zapatos y gafas y confiscó 405 productos falsificados que llevan marcas famosas como GUCCI, Ray-Ban y Adidas, entre otros.

El importe total de las multas administrativas impuestas fue de alrededor de 5,7 mil dólares. Se ordenó la destrucción de todos los productos falsificados, valorados en más de 4,2 mil dólares.

Mientras tanto, en el mercado de Ben Thanh, se incautaron cientos de relojes, bolsos y gafas falsificados, los cuales fueron documentados para su posterior investigación y procesamiento.

En el próximo período, el Departamento de Gestión de Mercados de Ciudad Ho Chi Minh continuará reforzando las inspecciones en los puntos críticos de venta de productos falsificados, de origen desconocido y los que infringen los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, promoverá la difusión de información y alentará a los pequeños comerciantes a operar conforme a la normativa, contribuyendo así a la creación de un entorno de negocios transparente, la protección de los derechos del consumidor y la mejora de la imagen turística de la metrópolis.

Según las autoridades de gestión del mercado, el comercio de productos falsificados es actualmente complejo debido a la continua y elevada demanda de rubros baratos por parte de un segmento de consumidores y turistas./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #productos falsificados #propiedad intelectual
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam busca impulsar lucha contra productos falsificados

Aunque los Ministerios, las ramas y las localidades vietnamitas han realizado grandes esfuerzos en la lucha contra los productos falsificados y de mala calidad y han logrado resultados concretos, la situación en el campo sigue siendo muy complicada, subrayó hoy el ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien.

Ver más

Huertos de lichi en Bac Ninh. (Foto: VNA)

Huertos de lichi se convierten en atractivo turístico en Bac Ninh

Con el objetivo de vincular la promoción del lichi con el desarrollo del turismo agrícola, el Departamento de Cultivo y Protección Vegetal de la provincia norteña vietnamita Bac Ninh ha seleccionado 36 “huertos de lichi destacados” para actividades de visita y experiencias durante la temporada 2026.

La Oficina Comercial de Vietnam en Marruecos presenta el programa Vietnam International Sourcing 2026 a las empresas locales. (Foto: congthuong.vn)

Vietnam y Marruecos refuerzan conexión empresarial

La Oficina Comercial de Vietnam en Marruecos organizó recientemente un seminario de promoción comercial en la ciudad de Casablanca, con el objetivo de conectar a empresas exportadoras vietnamitas con importadores y redes de distribución marroquíes.