Vietnam avanza en la estandarización de la gestión operativa inmobiliaria

Hanoi (VNA)- El hecho de figurar entre los 20 principales polos de crecimiento de la región Asia-Pacífico (APAC) constituye un impulso clave para que Vietnam avance en la estandarización de la gestión operativa inmobiliaria conforme a exigentes estándares internacionales.



En este contexto, el modelo de Gestión Integrada de Instalaciones (IFM, por sus siglas en inglés) emerge como una solución estratégica para reducir las emisiones de carbono, optimizar costos operativos y mejorar la experiencia laboral de los inquilinos.



Según la última evaluación de Savills World Research sobre las regiones con mayor capacidad de crecimiento rápido y sostenible a nivel global, Vietnam ha sido incluido en el Top 20 de centros de crecimiento en Asia-Pacífico.



El informe analiza las perspectivas económicas de 245 ciudades hasta 2035, con base en indicadores clave como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la acumulación de riqueza personal, la tasa de dependencia demográfica y los flujos migratorios.



Los sólidos resultados de crecimiento del país reflejan la combinación de inversión extranjera directa (IED) de alta calidad, el desarrollo de infraestructuras sostenibles y ventajas demográficas.



En la clasificación regional, Ciudad Ho Chi Minh destaca como la segunda urbe de más rápido crecimiento, mientras que Hanoi ocupa el quinto lugar, gracias a estrategias bien planificadas de inversión en infraestructura y a la rápida expansión de la clase media.



Este desempeño refuerza la creciente competitividad de Vietnam y evidencia su potencial de crecimiento a largo plazo en diversos segmentos del mercado inmobiliario.



De acuerdo con expertos de Savills Vietnam, la inclusión en este grupo de alto crecimiento consolida el atractivo del país para las empresas internacionales, impulsando la expansión de oficinas y operaciones comerciales tanto a nivel regional como global.



No obstante, junto con las oportunidades de expansión surge una mayor complejidad en la gestión operativa. A medida que las carteras de ubicaciones de los inquilinos se amplían y se dispersan geográficamente, aumentan las exigencias en materia de cumplimiento ESG, transparencia de costos, calidad uniforme del servicio y fiabilidad de los datos operativos.



En este escenario, la eficiencia operativa se convierte en una prioridad central, no solo para sostener el crecimiento, sino también para garantizar que los espacios de oficina cumplan con estándares internacionales en un mercado en rápida evolución.



El modelo IFM permite integrar todas las actividades de gestión operativa en un sistema unificado, con un único proveedor responsable del rendimiento global, la coordinación integral de servicios y la provisión de informes transparentes en todas las ubicaciones. Esto proporciona a las empresas una mayor visibilidad, control y confianza al expandir sus operaciones.



Según Luca Vadala, director nacional de Desarrollo de Negocios de Servicios de IFM en Savills Vietnam, la gestión operativa debe considerarse hoy como una inversión estratégica y no simplemente como una función técnica de apoyo.



“En mercados de rápido crecimiento como Vietnam, el desafío ya no radica en encontrar espacios, sino en garantizar que las oficinas operen al ritmo y bajo los estándares del crecimiento empresarial. A medida que se amplía la cartera de oficinas, la capacidad operativa se convierte en un factor diferenciador. Modelos integrados como IFM permiten a las empresas pasar de una gestión reactiva, fragmentada por ubicación, a un enfoque coherente, transparente y escalable en todo el sistema”, afirmó.



En el contexto de la consolidación de Vietnam como uno de los principales motores de crecimiento en Asia-Pacífico, la adopción de soluciones de gestión integradas y la estandarización operativa se perfilan como factores cada vez más decisivos para mejorar la capacidad de adaptación y la competitividad global del mercado inmobiliario./.

VNA